UBS gibt Entwarnung für Mitarbeiter in China

Nachdem UBS in der Vorwoche Kundenberater von Reisen nach China abgeraten hat, ist diese Warnung nach Angaben der Bank mittlerweile wieder aufgehoben worden. Hintergrund ist der Fall einer in Singapur beschäftigten UBS-Angestellten, die Mitte Woche am Flughafen Peking kurz vor ihrer Ausreise von den chinesischen Behörden zwecks einer späteren Befragung zurückgehalten worden war.

«UBS (UBSG 13.45 -2.39%) möchte bestätigen, dass alle unsere Beschäftigten frei nach China ein- und ausreisen dürfen», heisst es in einem Kommuniqué der Bank. «Für uns geht das Geschäft in China wie gewohnt weiter.»

Der Fall hatte über das Wochenende in den Medien für erhebliches Aufsehen gesorgt. Dabei wurde die Frau in Freiheit belassen. Sie sollte sich, wie gut unterrichtete Kreise sagten, lediglich für eine behördliche Befragung bereithalten. Dem Vernehmen nach hat die Befragung noch nicht stattgefunden. Auch ist die UBS-Angestellte bisher nicht aus China ausgereist.

UBS France will keine Unregelmässigkeiten gesehen haben (AWP/AFP) Beim UBS-Prozess in Frankreich sind am Montag Vertreter von UBS Frankreich befragt worden. Die Vertreter der Grossbank in Frankreich haben vor dem Pariser Strafgericht erklärt, dass sie «keine Spur» von illegalen Transaktionen gefunden hätten.



«Jedes Mal, wenn wir Zweifel hatten, haben wir nachgeforscht, und wir haben nichts gefunden», sagte Jean-Frédéric de Leusse, derzeitiger Vorsitzender der Geschäftsleitung von UBS France. Ein Überblick zum UBS-Prozess in Frankreich.

