UBS bezahlt in den USA Millionen

Die Grossbank UBS legt eine Auseinandersetzung in den USA wegen angeblich vorsätzlicher Verstösse gegen das Bankgeheimnisgesetz mit einer Millionenzahlung bei. So leistet die UBS an die US-Börsenaufsicht SEC eine Zahlung von 5 Mio. $.

UBS Financial Services sei ihren Überwachungs- und Meldepflichten nicht ausreichend nachgekommen, erklärte die SEC am Montag in einer Verfügung. Darüber hinaus hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ein Büro des US-Finanzministeriums, eine zivilrechtliche Geldstrafe von 14,5 Mio. $ verhängt.

Konkret werfen die Behörden der Schweizer Bank vor, verdächtige Transaktionen von nicht gebietsansässigen ausländischen Kundenkonten (non-resident aliens) in einer Niederlassung in San Diego nicht ausreichend überwacht, entdeckt und gemeldet zu haben. Das von Januar 2011 bis März 2013 existierende Anti-Geldwäsche-Programm der Bank sei nicht angemessen ausgelegt gewesen.

