UBS bricht Kauf von Wealthfront ab

UBS beendet das Abenteuer in der digitalen Vermögensverwaltung in Amerika. Die Grossbank löst die Übernahmevereinbarung mit dem US-Robo-Advisor Wealthfront auf. Das teilte UBS am späten Freitagabend mit.

«UBS und Wealthfront haben einvernehmlich vereinbart, ihre ursprünglich am 26. Januar 2022 angekündigte Fusionsvereinbarung zu kündigen», heisst es in der Mitteilung. Die Bank wollte eigentlich 1,4 Mrd. $ für das Fintech zahlen. Der Schritt galt als Duftmarke von CEO Ralph Hamers.

Gemäss der Abmachung sollte Wealthfront eigentlich in der zweiten Jahreshälfte zur vollständigen Tochter der Division Wealth Management von UBS werden – sofern die Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung geben. Ob der Abbruch an letzterem liegt, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Anfragen bei UBS und Wealthfront zu den Hintergründen blieben unbeantwortet.

UBS stellt Finanzierung

In der Mitteilung heisst es lediglich, UBS «bekenne sich zu ihrem Wachstumsplan in den USA und werde ihr digitales Vermögensverwaltungsangebot weiter ausbauen».