UBS-Chef verdiente gut 14 Mio. Fr.

(AWP) UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hat im vergangenen Jahr wie schon im Vorjahr knapp über 14 Mio. Fr. verdient. Konkret betrug die Gesamtentschädigung 14,1 Mio. nach 14,2 Mio. Fr. für 2017.

Die Entschädigung setzt sich aus einem konstant gebliebenen Grundgehalt von 2,5 Mio. Fr. und weiteren fixen Entschädigungen von 0,3 Mio. zusammen. Dazu kamen variable Vergütungen in Höhe von 11,3 Mio. Fr.(Vorjahr: 11,4 Mio. Fr.), wie dem am Freitag veröffentlichten Vergütungsbericht zu entnehmen ist.

Ermotti habe 2018 die Erwartungen übertroffen, würdigte der Verwaltungsrat den Konzernchef im Geschäftsbericht. Die Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung belief sich 2018 auf 100,8 Mio. Fr. 2017 waren es 99,9 Mio. Fr. gewesen. An Verwaltungsratspräsident Axel Weber wurden wie im Vorjahr 6 Mio. Fr. gezahlt. Der gesamte Verwaltungsrat verdiente 13,5 Mio. Fr. nach 13,1 Mio. Fr. im Vorjahr.

UBS reduziert Gewinnzahlen

UBS hat ihre 2018 verbuchten Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 22. Januar nochmals erhöht. Wie die Bank am Freitag mitteilte bzw. dem neu aufgeschalteten Geschäftsbericht 2018 zu entnehmen ist, sanken der Rein- bzw. der Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr 2018 deshalb um 382 Mio. $. Der Gewinn pro Aktie reduzierte sich derweil um 0,10 bzw. 0,09 $.



Der Gewinn vor Steuern für das Gesamtjahr 2018 beträgt damit neu 5,99 Mrd. $ (statt der ursprünglich gemeldeten 6,37 Mrd.), der Reingewinn 4,52 Mrd. (statt 4,90 Mrd. $) und der Gewinn pro Aktie 1,18 $ (statt 1,27 $).



Hintergrund der Gewinnrevision ist der Prozess in Frankreich. Bekanntlich wurde die grösste Schweizer Bank vor wenigen Wochen von einem Pariser Gericht zu einer Rekordbusse von 3,5 Mrd. € verurteilt, zudem muss sie dem französischen Staat Schadenersatz in der Höhe von 800 Mio. € bezahlen. Im Prozess ging es um Geldwäsche und Beihilfe zu Steuerhinterziehung.



Die Bank hat dagegen Rekurs angekündigt, der Fall dürfte die UBS somit noch mehrere Jahre beschäftigen. Die Rückstellungen insgesamt für Altlasten und Prozessrisiken betragen neu 2,83 Mrd. $, für den Frankreich-Fall allein liegen sie bei 516 Mio. $.



Etwas tiefer fällt mit den zusätzlichen Rückstellungen auch die Kapitalquote (CET 1) aus, und zwar lag sie Ende Jahr damit neu bei 12,9 statt der ursprünglich gemeldeten 13,1%. Die Leverage Ratio, also die ungewichtete Eigenkapitalquote, wird neu mit 3,77% statt zuerst mit 3,81% ausgewiesen.