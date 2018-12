UBS erhält neuen Grossaktionär

(AWP) Die Grossbank UBS (UBSG 12.86 -2.17%) hat einen neuen grossen Aktionär. Die US-Fondsfirma Dodge & Cox mit Sitz in San Francisco/Kalifornien hält gemäss einer Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX, die am Donnerstag aufgeschaltet wurde, einen Anteil von 3,03% an der grössten Schweizer Grossbank. Gemeldet wurde die Beteiligung bereits am 27. November.

Insgesamt hält Dodge & Cox gemäss der Mitteilung knapp 117 Mio. UBS-Aktien, was gemäss dem gestrigen Schlusskurs der UBS-Aktie einem Wert von gut 1,5 Mrd. Fr. entspricht. Die UBS wollte die Beteiligung gegenüber AWP nicht kommentieren.

Positionen von über 3% an der UBS gemeldet haben sonst noch der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock (zuletzt 4,99%) und die ebenfalls in den USA beheimatete Fondsfirma MFS Investment (3,05%).

