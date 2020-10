UBS erweitert digitale Eigenheim-Finanzierung

Eine Nische mit Potenzial. So lässt sich der Schweizer Online-Hypothekarmarkt am besten beschreiben. 5 Mrd. Fr. betrug das Volumen der Hypotheken, die 2019 hierzulande online abgeschlossen wurden. Ein Anteil von gerade mal 3,1% am Gesamtmarkt, wie Zahlen des Instituts für ­Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) zeigen.

Um so deutlicher dagegen das Wachstum. Das Volumen hat 2019 um 38% gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Ein Ausbau des Marktanteils auf 10% in den kommenden Jahren für Online-Hypotheken hält Andreas Dietrich, Professor am IFZ, durchaus für möglich.

Das weckt Begehrlichkeiten. «Die Möglichkeiten von Digital-Hypotheken in der Schweiz sind noch nicht realisiert», sagt Martha Böckenfeld, verantwortlich für digitale Plattformen und Marktplätze bei UBS. Zum Vergleich: In Deutschland etwa werden 45% aller Hypotheken online abgeschlossen.