UBS zahlt Bussen in den USA und Hongkong

(AWP/EH) UBS (UBSG 16.7 -3.47%) wird in den USA und Hongkong gebüsst. In den Staaten legt die Grossbank damit einen Rechtsstreit aus Zeiten der Finanzkrise bei. In Hongkong geht es um lückenhafte Handelsaktivitäten.

UBS habe mit dem Staatsanwalt des Bundesstaates New York, Eric Schneiderman, einen Vergleich in Höhe von 230 Mio. $ abgeschlossen, teilte das Büro Schneidermans am Mittwoch mit. In dem Fall geht es um den Verkauf hypothekenbasierter Wertpapiere mit niedriger Qualität, sogenannter RMBS-Papiere, aus der Zeit der Finanzkrise.

Die siebte Bank im Bunde

Es sei um die Frage gegangen, ob Risiken von Wertpapieren, die mit Hypotheken gesichert waren, richtig ausgewiesen worden seien, präzisiert ein UBS-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. «Mit dieser Einigung haben wir eine RMBS-Altlast aus den Jahren 2006 bis 2007 gelöst, für die wir durch Rückstellungen vollständig abgedeckt sind», so UBS weiter.

UBS wurde in den USA, wie vielen anderen Grossbanken auch, vorgeworfen, Kunden beim Verkauf solcher Ramschhypotheken in die Irre geführt zu haben. Im Rahmen des Vergleichs würden 189 Mio. $ an New Yorker Hausbesitzer und Gemeinden bezahlt, während die restlichen 41 Mio. an den Staat New York gehen.

UBS sei die siebte Grossbank, die im RMBS-Fall in New York einen Vergleich abgeschlossen habe, heisst es weiter. Der Totalbetrag aus den Einigungen belaufe sich nun auf 3,93 Mrd. $. Gemeinsam mit den nationalen Bemühungen im National Mortgage Settlement belaufe sich die Höhe der Zahlungen insgesamt auf 6,06 Mrd.

Noch pendent ist im Bereich RMBS eine Einigung der UBS mit der US-Justizbehörde DoJ, die die Credit Suisse (CSGN 16.3 -2.95%) 5,3 Mrd. Fr. und die Deutsche Bank (DBK 11.65 -2.98%) 7 Mrd. $ kostete.

Kein materieller Schaden

In Hongkong konnte UBS dagegen im Zuge einer 2016 vorgenommenen Inspektion der Securities and Futures Commission (SFC) und der darauf folgenden Untersuchung keine lückenlosen Informationen über Handelsaktivitäten vorlegen. Es geht um den Zeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016. Der Bank wurde für dieses Versäumnis eine Geldstrafe in Höhe von 4,5 Mio. HK-$ (540’000 Fr.) auferlegt.

Nach Angaben der SFC war UBS in der Aufarbeitung dieses regulatorischen Problems vollumfänglich kooperativ. Für die betroffenen Kunden entstand weder ein materieller Schaden, noch gelangten Informationen an nicht autorisierte Kreise.

Nachdem UBS ein aufsichtsrechtliches Überprüfungsverfahren durchgeführt hatte und die internen Kontrollmechanismen auf einer dauerhaften Basis gestärkt worden sind, konnte der Fall zu einem Abschluss geführt werden.

Im zweiten Fall folgt ein Berufungsverfahren

Unabhängig von dieser Angelegenheit hat die Hongkonger Finanzmarktaufsicht UBS im Zusammenhang mit mutmasslichen Unregelmässigkeiten in einem neun Jahre zurückliegenden Emissionsgeschäft gemassregelt. Dies geht aus dem Anfang März von UBS veröffentlichten Geschäftsbericht hervor.

Demnach ist es der Bank für achtzehn Monate untersagt worden, in Hongkong bei Börsengängen als Sponsor tätig zu sein. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 119 Mio. HK-$ (14,3 Mio. Fr.) verhängt.

UBS hat – ebenso wie die in denselben Fall verwickelte Standard Chartered (STAN 726 -2.69%) Bank – Berufung eingelegt. Die SFC ist auf das Ersuchen eingetreten. Das Urteil wird erst nach Abschluss des Berufungsverfahrens rechtskräftig.

