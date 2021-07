UBS mit Gewinnsprung

(AWP) Die UBS (UBSG 13.35 -2.91%) hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr und damit die Erwartungen klar übertroffen. Sie profitierte von den günstigen Marktbedingungen und der positiven Anlegerstimmung.

Unter dem Strich verdiente die grösste Schweizer Bank in der Periode von April bis Juni 2 Mrd. $, was einem Plus von 63% im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht. Vor Steuern erzielte sie einen Gewinn von 2,59 Mrd. $ nach 1,58 Mrd. $ in der Vorjahresperiode, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Schätzungen von Analysten gemäss AWP-Konsens wurden damit deutlich übertroffen.

Die Bank ist im zweiten Quartal erneut deutlich gewachsen. So stieg der Geschäftsertrag 21% auf knapp 9 Mrd. $, während die Kosten deutlich geringer 10% zulegten. Entsprechend verbesserte sich auch das Verhältnis aus Kosten und Erträgen 4 Prozentpunkte auf 71,8%.

UBS-CEO Ralph Hamers zeigte sich in der Mitteilung denn auch erfreut: «Unsere Geschäftsentwicklung nimmt immer mehr an Fahrt auf und unsere strategischen Entscheide und Initiativen tragen Früchte».

Vermögensverwaltung boomt

Zum guten Ergebnis im zweiten Quartal haben sämtliche Geschäftsbereiche und Regionen beigetragen. Besonders gut lief es im Kerngeschäft, der globalen Vermögensverwaltung (GWM). Hier stieg der Vorsteuergewinn auf 1,29 Mrd. $ nach 880 Mio. Die UBS als weltgrösste Vermögensverwaltungs-Bank zog im Berichtsquartal gebührengenerierende Neugelder in Höhe von 25 Mrd. $ an und verwaltete damit zur Jahresmitte auf Gruppenebene 4485 Mrd. $ an Kundengeldern.

Deutlich mehr verdiente die UBS auch in der Schweiz. Im hiesigen Personal & Corporate Banking fiel der Vorsteuergewinn mit 498 Mio. mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Und auch die Investment Bank und das Asset Management konnten ihre Vorsteuerergebnisse nochmals steigern.