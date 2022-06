UBS mit neuer Leitung in der Konzernstrategie

(AWP) Die UBS (UBSG 15.69 -1.82%) besetzt den Posten des Leiters der Konzernstrategie neu. Christian Zeinler verlässt das Unternehmen, die Interimsnachfolge tritt Marsha Yuan per 1. Juli zusätzlich zu ihrer Funktion als Personalchefin an, wie am Mittwoch aus einem internen Schreiben der Bank hervorgeht.

Zeinler habe die UBS nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch verlassen, um seine «unternehmerischen Ambitionen ausserhalb des Finanzdienstleistungssektors» zu verfolgen, heisst es weiter.