UBS muss nach Frankreich über die Bücher

Der Steuerstreit mit Frankreich geht in die nächste Runde. UBS hat am Montag, wie erwartet, gegen das Urteil des Appellationsgerichts in Paris Berufung eingelegt und ruft die nächste Instanz an.

Vor einer Woche war die Grossbank in zweiter Instanz erneut wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Geldwäscherei von Erträgen aus Steuerbetrug schuldig gesprochen worden. Anders als in der ersten Instanz, wo sie im Februar 2019 zu einer Strafe in der Rekordhöhe von 4,5 Mrd. € verurteilt worden war, hat das Appellationsgericht die geforderte Summe jedoch deutlich reduziert, auf 1,8 Mrd. €.