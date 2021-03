UBS prüft angeblich Übernahme in Brasilien

(AWP) Die UBS (UBSG 14.81 -0.07%) erwägt eine Übernahme in Brasilien. Die Grossbank sei in Gesprächen über den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an Brasiliens grösster Vermögensverwaltungsgesellschaf BB DTVM, heisst es in einer Meldung von Bloomberg vom Montag. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf informierte Kreise.

UBS stehe dabei in Konkurrenz mit Franklin Templeton und BlackRock (BLK 716.57 -1.96%), die ebenfalls ein Interesse bekundet hätten. Die Gespräche für das Unternehmen, das ein Vermögen von 1,2 Bio. Reais (217 Mrd. $) verwalte, liefen und es sei noch keine Einigung erzielt worden.

Der Verkaufsprozess werde sich wahrscheinlich verzögern, weil die staatliche Banco do Brasil SA, die Muttergesellschaft des Unternehmens, gerade dabei sei, ihren Chef zu ersetzen, sagten Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten.

UBS, Franklin Templeton und BlackRock und auch der Banco do Brasil hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt Bloomberg.