UBS stellt Spitze der Vermögensverwaltung um

(AWP) Die Grossbank UBS (UBSG 19.62 0.18%) wird die beiden Divisionen Wealth Management (WM) und Wealth Management Americas (WMA) zum neuen Unternehmensbereich Global Wealth Management (GWM) zusammenlegen. Im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss, der per 1. Februar effektiv wird, hat die grösste Schweizer Bank am Montag diverse Personalien bekannt gegeben.

Zum neuen Executive Committee von GWM gehören laut einem internen Memo, das AWP vorliegt, Brian Hull (WM USA), Christine Novakovic (WM EMEA), Edmund Koh (WM APAC), Anton Simonet (WM CH), Sylvia Coutinho (WM LatAm), Joe Stadler (UHNW), Jason Chandler und Christian Wiesendanger (IPS, Investment Platforms and Solutions), Mark Haefele (CIO), Reto Wangler (COO), Paula Polito (Client Strategy Officer) sowie Barbara Hofkamp und Kate Newcomb (Chiefs of Staff).

Weitere Funktionen gehen an Damian Vogel (Chief Risk Officer), Maria Leistner (General Counsel), Markus Habbel (CFO), Dana Ritzcovan (Head of Human Resources) sowie Marsha Askins (Chief Communications Officer). Neue Jobmöglichkeiten diskutiert würden derweil mit Paul Raphael und Dirk Klee, heisst es, während Shailesh Shah in Pension gehe. Geführt wird der neue Bereich GWM – wie schon bekannt – gemeinsam von Martin Blessing (bisher Chef WM) und Tom Naratil (bisher Chef WMA).

Führungsteam Schweiz neu besetzt

Da drei dieser Leute aus dem Schweizer Führungsteam (UBS Region Schweiz) stammen, kommt es auch dort – ebenfalls mit Wirkung per 1. Februar – zu einigen Änderungen im entsprechenden Executive Committee. Alain Conte übernimmt zusätzlich zu seiner Rolle als Leiter Corporate Clients und der Führung der zehn CIC-Regionen neu auch die Verantwortung für das Real-Estate-Geschäft, Institutional Clients sowie Commodity & Trade Finance. Andy Kollegger, der heute das Ressort CIC International & Transaction Services führt, wird darüber hinaus für das CIC Multichannel Center, Corporate Finance und Pricing & Analytics verantwortlich sein.

Karin Oertli, die heute u.a. das Asset-Management-Geschäft in der Schweiz und EMEA führt, wird die Rolle als COO P&C and COO Switzerland übernehmen und zudem Mitglied der Geschäftsleitung von UBS Switzerland. Ihr Nachfolger als Leiter Asset Management Schweiz wird Aleksandar Ivanovic, zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter Institutional Client Coverage bei Asset Management. Die Funktion als Chief Risk Officer P&C und Switzerland übernimmt Frank Höner, wobei er ebenfalls Einsitz in die Geschäftsleitung von UBS Switzerland nimmt.

Die Nachfolge von Christine Novakovic als Leiterin Investment Bank Schweiz werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, heisst es.

