UBS übertrifft die Erwartungen

(AWP) Die Grossbank UBS (UBSG 15.745 2.98%) hat im zweiten Quartal mehr verdient als in der Vorjahresperiode und damit die Erwartungen übertroffen. Mit Blick nach vorne bleibt das Institut verhalten optimistisch, warnt aber gleichzeitig vor den Gefahren der geopolitischen Spannungen und des wachsenden Protektionismus.

Der Vorsteuergewinn der grössten Schweizer Bank belief sich im zweiten Quartal auf 1,68 Mrd. nach 1,50 Mrd. im Vorjahresquartal bzw. 1,97 Mrd. im Startquartal 2018. Den Reingewinn wies das Institut gemäss Medienmitteilung vom Dienstag mit 1,28 Mrd. aus nach 1,17 Mrd. im Vorjahr. Die Erwartungen des Marktes wurden damit übertroffen: Der AWP-Konsens für den Vorsteuergewinn lag bei 1,46 Mrd., derjenige für das Ergebnis unter dem Strich bei 1,07 Mrd. Fr.

Erträge und Kosten über Vorjahr

Erfreulich entwickelten sich die Einnahmen. So stieg der Geschäftsertrag der gesamten Bank auf 7,55 Milliarden von 7,27 Mrd. im Vorjahr. Aber auch die Kosten legten zu und zwar auf 5,88 Mrd. von 5,77 Mrd. Damit ergibt sich ein Verhältnis von Kosten zu Einnahmen (Cost-Income-Ratio) von 77,5%. Die mittelfristige Zielgrösse liegt hier bei unter 75%.«»

«Ich bin zufrieden mit dem zweiten Quartal», kommentierte CEO Sergio Ermotti die Leistung.

Im Quartalsergebnis enthalten sind wie üblich auch gewisse Sonderfaktoren, so etwa Restrukturierungskosten in Höhe von 114 Mio. Fr., wie die Bank mitteilte.

Nettoneugeldabfluss von 1,2 Mrd. im GWM

Der neu zusammengeführten globalen Vermögensverwaltungseinheit Global Wealth Management (GWM) flossen in der Periode von April bis Juni Nettoneugelder in Höhe von 1,2 Milliarden Franken ab. Für den Abfluss verantwortlich war dabei hauptsächlich das Geschäft in den USA. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende Quartal auf 3’242 Milliarden und lagen damit über den 3’155 Milliarden per Ende März. Die bereinigte Nettomarge im GWM beziffert die UBS auf 19 Basispunkte.

Leicht verbessert präsentierte sich zum Quartalsende die harte Kernkapitalquote (CET1, vollständig umgesetzt). Sie stieg auf 13,4% von 13,1% per Ende März. Damit liegt sie in etwa auf ihrem eigenen Zielwert. Die Leverage Ratio, also die nicht risikogewichtete Verschuldungsquote, blieb knapp stabil auf 3,75% nach 3,76% per Ende März. Die Bank kaufte im zweiten Quartal eigene Aktien im Umfang von 550 Mio. Fr. zurück.

Nur moderate Marktvolatilität im dritten Quartal erwartet

Im laufenden dritten Quartal rechnet die Grossbank neben den typischen saisonalen Faktoren mit einer insgesamt nur moderaten Marktvolatilität, was sich gewöhnlich nachteilig auf die Kundenaktivität auswirke.

Insgesamt dürften die Märkte nach Meinung der Grossbank aber auch künftig von den Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum profitieren, obwohl die anhaltenden geopolitischen Spannungen und der wachsende Protektionismus das Anlegervertrauen dämpfen und weiter eine Gefahr darstellen.

Trustee-Fall: Zahlung von 850 Mio. $ Die Grossbank UBS kann einen weiteren Rechtsfall im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBS) zu den Akten legen. Im sogenannten «Trustee-Fall» sei im Juli eine Einigung erzielt worden, schreibt die Bank in ihrem Bericht zum zweiten Quartal.



Im Rahmen der Vereinbarung werde die UBS 850 Mio. $ bezahlen und die Angelegenheit damit abschliessen. Ein signifikanter Teil des Betrages werde dabei aber von Drittparteien bezahlt, welche die UBS schadlos halten. Die Einigung müsse noch vom zuständigen Gericht genehmigt werden, schreibt die UBS weiter.



Eine erste im Jahr 2017 erzielte Vereinbarung, welche eine Zahlung von insgesamt 543 Mio. vorgesehen hatte, wurde nach der Ablehnung durch den Trust-Verwalter hinfällig.

>br> Ob für die Einigung zusätzliche Rückstellungen nötig wurden, gibt die UBS nicht direkt bekannt. Dem Geschäftsbericht für das zweite Quartal ist allerdings zu entnehmen, dass die Bank im sogenannten Corporate Center (Non Core and Legacy Portfolio), in welchem die «Altlasten» verwaltet werden, zusätzliche Rückstellungen von 82 Mio. Fr. vorgenommen hat. Diese dürften grösstenteils im Zusammenhang mit dem RMBS-Fall sein.



Insgesamt sind die Rückstellungen für Altlasten etc. im zweiten Quartal um 111 Mio. gestiegen und lagen damit per Mitte Jahr bei 2,44 Mrd. Dies zeigt auch, dass noch immer gewichtige Fälle nicht abgeschlossen sind - dazu gehört etwa eine Einigung mit dem US-Justizministerium (DoJ) im RMBS-Fall, oder der Fall in Frankreich, wo der Bank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung noch ein Prozess bevorsteht.

