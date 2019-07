UBS übertrifft Prognosen klar

(AWP) Die UBS (UBSG 12.12 2.62%) hat im zweiten Quartal 2019 trotz der anhaltend schwierigen Marktbedingungen mehr verdient als im Vorjahr und damit die Erwartungen des Marktes markant übertroffen. Für die nähere Zukunft gibt sich die UBS wie üblich eher zurückhaltend.

Unternehmenszahlen

- Erfolgsrechnung in Mio. $ Q2 2018 Erfolgsrechnung in Mio. $ Q1 2019 Erfolgsrechnung in Mio. $ Q2 2019 Veränderung in % zu Q2 2018 Veränderung in % zu Q1 2019 Ertrag 7644 7218 7532 -1.5 4.4 Kosten 5823 5641 5773 -0.9 2.3 Vorsteuergewinn* 1706 1546 1759 3.1 13.8 - Global Wealth Management 1014 864 874 -13.8 1.2 - Personal & Corp. Banking 346 387 389 12.4 0.5 - Asset Management 96 103 124 29.2 20.4 - Investment Bank 537 207 427 -20.5 106.3 Gewinn 1382 1141 1392 0.7 22.0 Kosten-Ertrags-Verhältnis in % 77,4 78,4 76,5 - - Eigenkapitalrendite in % 10,5 8,6 10,4 - - Bilanzsumme in Mrd. $ 953 957 969 1.7 1.3 Risikogewichtete Aktiva in Mrd. $ 255 268 262 2.7 -2.2 Leverage Ratio in % 3,75 3,8 3,8 - - CET1-Kapitalquote in % 13,4 13 13,3 - - Verw. Vermögen in Mrd. $ ** 2393 2432 2486 3.9 2.2 Netto-Neugeld in Mrd. $ -1,2 22,3 -1,7 - - Nettomarge in Basispunkten 16 15 14 -12.5 -6.7 - - - - - - - - - - - - *inkl. Corporate Center - - - - - *Global Wealth Management - - - - - - - - - - - Quelle: Unternehmen - - - -