UBS verkauft digitalen Vermögensverwalter

(Reuters) Die Schweizer Grossbank verkauft die geistigen Eigentumsrechte an SmartWealth an die amerikanische SigFig, hiess es in einer Reuters am Mittwoch vorliegenden Mitteilung der Bank an die Mitarbeiter.

Eine Überprüfung habe ergeben, dass das kurzfristige Potential für die Anfang 2017 gestartete Plattform begrenzt sei. UBS (UBSG 15.43 -0.13%) ist bereits an SigFig beteiligt. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion, über die zuerst das Online-Portal Citywire berichtet hatte, legten die Parteien nicht offen.

Sogenannte «Robo-Advisor» wie SmartWealth stellen – wie sonst der Kundenberater – die Portfolios für Privatkunden nach deren Vorlieben und Risikoprofil zusammen. Vor einigen Jahren waren zunächst unabhängige Anbieter mit solchen digitalen Angeboten in die Bankenwelt vorgedrungen.

Sie bieten ihre Dienste oft deutlich günstiger an als etablierte Institute. Bei Reichen und Superreichen, die die Hauptkundschaft der UBS stellen, haben sie sich bislang aber noch nicht durchgesetzt.

SmartWealth stand Kunden in Grossbritannien ab einem Vermögen von 15’000 Pfund zur Verfügung. Noch im Dezember hatte UBS erwogen, den Dienst auch in anderen Ländern anzubieten. Nach Management-Wechseln kam die Bank nun offenbar zum gegenteiligen Schluss.

