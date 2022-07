UBS zahlt Strafe an US-Börsenaufsichtsbehörde

(AWP) UBS (UBSG 14.77 +0.99%), JPMorgan und TradeStation wurden von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wegen Mängeln zu Verhinderung von Identitätsdiebstahl bei Kunden bestraft. Die Firmen hätten gegen die SEC’s Identity Theft Red Flags Rule oder die Regulation S-ID verstossen.

Mindestens von Januar 2017 bis Oktober 2019 hätten die Programme der Firmen zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl keine angemessenen Richtlinien und Verfahren zur Identifizierung von Identitätsdiebstahl verfügt, wie die SEC am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus habe die SEC festgestellt, dass die Programme der Firmen keine angemessenen Richtlinien und Verfahren enthielten, um angemessen auf einen erkannten Identitätsdiebstahl reagieren zu können, oder um sicherzustellen, dass die Programme regelmäßig aktualisiert wurden.

In der Verfügung zur UBS wurde zudem festgestellt, dass die Bank es versäumt habe, regelmässig neue oder bestehende Arten von Kundenkonten zu überprüfen, ob und wie ihr Programm zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl auf sie angewendet werden sollte. Zudem sei der Aufsichtsrat nicht angemessen in die Aufsicht, Entwicklung, Umsetzung und Verwaltung des Programms einbezogen worden. Ferner wurde laut SEC versäumt, die Mitarbeitenden in einer effektiven Umsetzung des Programms zu schulen.

Ohne die Feststellungen der SEC einzugestehen oder zu bestreiten, haben sich die Firmen bereiterklärt, künftige Verstösse gegen die angeklagte Vorschrift zu unterlassen und eine Strafzahlung zu leisten. UBS zahlt 925’000 $. JPMorgan hat sich zu einer Zahlung von 1,2 Mio. $ und TradeStation von 425’000 $ bereit erklärt.