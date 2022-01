«Über Wein wird seit 2000 Jahren geschrieben»

Ab heute wird in der «Finanz und Wirtschaft» einmal monatlich ein Aspekt der Weinkultur beleuchtet. Autor ist Markus Fuchs (54). Er ist Weinakademiker (WSET Diploma) und hat die mehrjährige berufsbegleitende Ausbildung mit Studienblöcken an der Zürcher Hochschule Campus Wädenswil, an der Weinakademie Österreich in Rust am Neusiedlersee, an der Hochschule Geisenheim sowie Brixon im Südtirol als «Top Student of the Year» abgeschlossen. Hauptberuflich ist er in der Finanzindustrie tätig. Hier äussert er sich zu aktuellen Fragen rund um Wein.

Herr Fuchs, liegt Weintrinken im Trend?

Wein wird seit über 7000 Jahren produziert und getrunken. Er hat sich als eines der ersten Handelsgüter vor rund 2000 Jahren vom Mittelmeerraum zunehmend auf der ganzen Welt verbreitet. Somit ist Weintrinken ein anhaltender Trend.

Wie hat sich der Weingenuss in den vergangenen Jahren verändert?

Wein wird noch immer mehrheitlich dort getrunken, wo er produziert wird. Der Weinkonsum ist aber im Wandel begriffen. Die wichtigste internationale Entwicklung ist die Zunahme des Verbrauchs in nichttraditionellen Märkten, bei gleichzeitigem Rückgang in traditionelleren, weinproduzierenden Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien. Zudem entwickelt sich Wein von einem ursprünglich anspruchsvollen und kostspieligen Getränk der Oberschicht oder einem Massengetränk als Bestandteil der täglichen Nahrung für jedermann zunehmend zu einem Lifestyle-Produkt.

Weshalb eine neue Weinkolumne?



Markus Fuchs Bild: ZVG

Seit mehr als 2000 Jahren werden Weinberichte geschrieben. Üblicherweise umfassten sie Weinbeurteilungen, die wiederum als Grundlage für den Kauf von Weinen, beispielsweise für Königshäuser, dienten. Auch in den letzten Jahrzehnten lag der Schwerpunkt der meisten Weinzeitschriften und Kolumnen primär auf Empfehlungen, vorwiegend für Privatkunden. Kolumnen, die Weinregionen, Weinsorten, einzelne Betriebe oder gar Weine beschreiben und empfehlen, sind berechtigt und wertvoll, haben jedoch oft auch den Beigeschmack eines «Sponsored Content».

Was ist Ihr Fokus?

Diese Kolumne soll verschiedene Aspekte rund um das Thema Wein in einen gesellschaftlichen Kontext stellen. Sie soll informativ und faktenbezogen, aber auch unterhaltsam sein sowie Profis und Laien gleichermassen ansprechen. Beiträge wie «Sorte X wird unterschätzt», «Region Y verdient mehr Beachtung», «Der neue Topwein von Winzer Z» sollen Platz haben, sind jedoch nicht das Schwergewicht.

Welches sind die wichtigsten Weintrends?

Gerne würde ich sagen, dass alkoholfreie oder aus pilzwiderstandsfähigen Sorten gekelterte Weine, Naturweine, vegane oder in Amphoren ausgebaute Weine die wichtigsten Trends seien. Das sind zweifelsohne interessante und wachsende Nischen. Leider geht der grosse Trend aber zu homogenen Markenweinen, produziert aus den immer gleichen international bekannten Traubensorten. Solche Weine sind oft preisgünstig, werden in grossen Mengen hergestellt und verletzen niemanden, aber sie sind austauschbar und selten spannend. Sie sind von Jahrgang zu Jahrgang einheitlich und spiegeln eher einen Stil als ein Gefühl für ein Naturprodukt.

Das stimmt wenig zuversichtlich.

Das durch «Homogenisierung» erlittene übermässig kommerzielle Schicksal von Brot, Bier oder Milch hat es erst ermöglicht, dass sich diesbezügliche spannende neue Produkte entwickeln konnten. Wein ist ebenso ein Naturprodukt, und die Diversität sowie die Authentizität der Weine sind auch hier Tatsache wie Trend. Das stimmt zuversichtlich.

Welche Weine liegen im Trend?

Bei Rotweinen liegen eher vollmundige, alkoholstarke und manchmal sogar leicht süsse Weine im Trend. Namentlich Produkte aus Süditalien und Spanien werden derzeit stark nachgefragt. Überseeweine und französische Weine sind in der Schweiz aktuell etwas weniger gefragt. Stark zunehmend ist der Weissweinkonsum, und hier insbesondere frische, knackige und fruchtbetonte Weine. Leicht aromatische Sorten wie der Sauvignon Blanc erfreuen sich nicht nur in der Schweiz einer rasch wachsenden Beliebtheit.

Wie hat sich der Weinhandel wegen der Pandemie verändert?

Der Lockdown im vorletzten Frühling hat auch den Weinhandel verändert. Der Online-Weinkauf erlebt einen veritablen Boom. Veranstaltungsverbote führten beim Restaurantabsatz zu einer starken Reduktion, die jedoch durch die erhöhte Nachfrage von Privatkunden teilweise kompensiert werden konnte.

Wie haben sich die Weinkarten in den Restaurants verändert?

Die Weinkarten in Speiserestaurants haben sich in den letzten Jahren stark verbessert, sind aber oft noch nicht optimal, also zu wenig individuell und nicht auf die Philosophie des Lokals abgestimmt.

Was meinen Sie damit?

Ein trendiges Lokal kann zum Beispiel mit Orange Wine oder mit Weinen eines lokalen Winzers punkten. In der gehobenen Gastronomie sollten Klassiker wie Weine aus Burgund oder Bordeaux sowie nach Möglichkeit ebenfalls lokale Produkte nicht fehlen.

Was macht eine gute Weinkarte aus?

Eine gute Weinkarte basiert auf einem durchdachten Weinkonzept. Typischerweise werden Weinkarten zuerst nach Weiss- und Rotweinen und anschliessend nach Herkunft und Preisen gegliedert. Rosé- und Schaumweine gehören ebenfalls auf eine ausgewogene Karte, auch wenn ihre Zahl niedrig sein darf. In erster Linie soll die Weinkarte dem Gast die notwendigen Informationen vermitteln. Aber auch hier gilt, dass man kreativ sein darf, solange einer Logik gefolgt wird. Auch Weinbeschreibungen in Form von kleinen Steckbriefen sind für den Laien hilfreich.

Was wollen Sie in Ihrer Kolumne vermitteln?

Der berühmte britische Weinautor Hugh Jonson definiert guten Wein als solchen, über den es sich zu sprechen lohnt. Und über Wein zu sprechen, umfasst zahlreiche Aspekte. Wein hat historische, kulturelle, gesellschaftliche, gesundheitliche und soziale Dimensionen. Dieser Kontext soll in einer einfach verständlichen Kolumne nähergebracht werden. Der Anspruch ist es, sowohl für Laien als auch für Fachkundige neue Weinerkenntnisse und erweitertes Weinwissen zu vermitteln.