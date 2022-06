Überraschend viele Aufträge bei US-Industrie

(Reuters) Die US-Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Betriebe sammelten 0,7% mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem mageren Plus von 0,1% gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,4% im Vormonat.

«Die Zahlen fallen überraschend positiv aus und Hinweise auf eine weniger dynamische Investitionstätigkeit gibt es trotz der veränderten Finanzierungsbedingungen nicht», sagte Helaba-Experte Ralf Umlauf. Die Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed würden untermauert. Es sei nicht daran zu zweifeln, dass die Federal Reserve im Juli erneut ihre Zinsen erhöhe, und zwar um 0,75 Prozentpunkte. «Auch darüber hinaus ermöglicht eine solide Konjunktur einen schnellen geldpolitischen Straffungsprozess, um die Inflation in den Griff zu bekommen», betonte Umlauf.