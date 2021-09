Ueli Maurer: «Die Wirtschaft leidet unter der Moralisierung»

Bundesrat Ueli Maurer rief anlässlich seiner Eröffnungsrede am Branchenanlass «Vision Bank – Vision Finanzplatz» der «Finanz und Wirtschaft» die Bankbranche auf, an der Spitze zu bleiben und sich «dringend mit der Zukunft» zu beschäftigen. Die Herausforderungen der Coronakrise liegen für Maurer schon fast hinter der Schweiz, gesundheitlich seien die nötigen Massnahmen ergriffen worden. «Im finanziellen Bereich bleiben aber die Schulden, die es ohne Steuererhöhungen in den nächsten acht Jahren abzubauen gilt.»

Maurer lobte die Zusammenarbeit zwischen Bund und Banken bei der Gestaltung des Bürgschaftsprogramms im Frühjahr 2020, das in zwölf Tagen erarbeitet wurde und aus dem 130'000 Bürgschaften gesprochen wurden. Damit eine solche Parforceleistung möglich sei, brauche es enge Kontakte: «Wir müssen uns kennen und die gleiche Sprache sprechen», sagte der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements. Und dieser Dialog müsse auch durch die «Lehmschicht der Verwaltung» möglich sein.