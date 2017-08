Uhrenexporte erholen sich weiter

Das Wachstumstempo im Juli ist etwas hinter den beiden vergangenen Monaten zurückgeblieben.

Im Juli hat sich die Lage am Schweizer Uhrenmarkt weiter entspannt, allerdings in einem gemächlicheren Tempo als in den Vormonaten.

Swatch Group

Fachbegriffe Aussenhandel

Die Berichterstattung über die Schweizer Warenexporte und -importe bezieht sich in der Regel auf die Definition Total 1, die den Aussenhandel mit Edelmetallen, Edel- und Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten nicht umfasst. Sie sind dagegen im Total 2 enthalten.