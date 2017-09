Uhrenexporte erholen sich

(AWP) Der Schweizer Aussenhandel hat im August 2017 einen Überschuss von 2,17 Mrd. Fr. erwirtschaftet, dies bei Exporten von knapp 16,67 Mrd bzw. Importen von gut 14,49 Mrd. Fr. Die Exporte stiegen dabei nominal um 3,9% und real um 4,7%, die Importe nominal um 9,8% und real um 5,9%.

Arbeitstagbereinigt wuchsen die Exporte im August 2017 zum Vorjahr nominal ebenfalls um 3,9%, real jedoch um 6,1%, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag mitteilt. Zum Vormonat (saisonbereinigt) stiegen sie um 0,7% (real: +2,8%). Somit habe sich der bisherige Wachstumstrend fortgesetzt, heisst es dazu.

Mit Ausnahme der Bijouterie und Juwelierwaren sowie der chemisch-pharmazeutischen Produkten wiesen laut der EZV alle Kategorien arbeitstagbereinigt ein Absatzplus aus. Zwei Fünftel der gesamten Exportsteigerung sei auf Maschinen und Elektronik zurückzuführen.

Die Importe nahmen arbeitstagbereinigt innert Jahresfrist um 9,9% und real um 6,5% zu, saisonbereinigt (Vormonatsvergleich) stiegen sie um 4,3% (real: +3,0).

Das Wachstum sei breit abgestützt gewesen, heisst es dazu. Die zwei grossen Warengruppen Maschinen und Elektronik sowie chemisch-pharmazeutische Produkte hätten allerdings die Hälfte der Zunahme auf sich vereint, so die Zollverwaltung.