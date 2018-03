Uhrenexporte mit starkem Anstieg

(AWP) Die Schweizer Uhrenexporte sind nach dem deutlichem Plus zum Jahresbeginn auch im Februar prozentual zweistellig gewachsen. Das Exportvolumen stieg gegenüber dem Vorjahresmonat nominal um 12,9% auf 1,69 Mrd. Fr., wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH in der Mitteilung vom Dienstag schreibt. Dabei profitieren die Hersteller von Uhren von der starken Entwicklung in China, Hongkong und auch den USA.

Die drei wichtigsten Märkte legten dabei klar stärker zu als der Markt insgesamt. Die Branche exportierte im Februar Uhren im Wert von 255,2 Mio. Fr. nach Hongkong. Das bedeutet ein Plus von 36% gegenüber dem Vorjahr. Aber auch die Exporte in die USA als einem der grössten Absatzländer wuchsen mit 26% auf 186,7 Mio. deutlich, ebenso wie die Lieferungen in den wichtigsten Markt China mit +22% auf 131,0 Mio.

Schwächer waren die Export-Steigerungen nach Japan (+7,1%, 99,3 Mio. Fr.), Deutschland (+6,0%, 89,6 Mio.) und Singapur (+7,0%, 85,7 Mio.). Rückläufige Exportvolumen weisen Märkte wie etwa Grossbritannien (-17%) oder Italien (-13%) auf.

Aussenhandel erzielt hohen Überschuss

Auch die Schweizer Exporte haben sich im Februar 2018 weiter positiv entwickelt. Da die Importe nach dem Spitzenergebnis im Januar deutlich zurückgingen, fiel der Handelsbilanzüberschuss mit 3,22 Mrd. Fr. sehr hoch aus.

Auf saisonbereinigter Basis legten die Exporte im Berichtsmonat verglichen zum Vormonat nominal um 1,8% und real um 2,3% zu auf 19,33 Mrd. Fr. Bei den Importen resultierte derweil ein nominales Minus von 9,8% auf 16,12 Mrd. Fr. (real -9,5%). Zum Importrückgang trugen die Hauptmärkte Europa und Nordamerika massgebend bei, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mitteilte. Das wertmässige Niveau sei aber weiter hoch.

Zur Gesamtentwicklung bei den Exporten trugen laut EZV hauptsächlich die Exporte von chemisch-pharmazeutischen Produkten (+4,1%; +343 Mio.) bei, womit sie ihren langfristigen Wachstumstrend bestätigten.

Positive Impulse seien auch von der Warengruppe «Übrige» gekommen. Hier stach das Exportplus von fast 23% (+186 Mio.) bei den Bijouterie- und Juwelierwaren heraus.

Hingegen gingen die Ausfuhren von Maschinen und Elektronik, Präzisionsinstrumenten sowie Metallen gemäss den Angaben den zweiten Monat in Folge zurück.

Dennoch wiesen die MEM-Produkte weiterhin ein hohes Niveau auf, heisst es. Die Verkäufe von Uhren erlitten den ersten Dämpfer in den letzten vier Monaten, gleichwohl bleibe die drittgrösste Sparte auf Wachstumskurs.

In Bezug auf Regionen resultierte das Plus zum grössten Teil durch die Ausfuhren nach Europa (+3,1%), wobei die Mehrausfuhren vor allem nach Spanien (+39,1%), Italien und Frankreich gingen. Der Absatz in Nordamerika legte derweil um 1,7% zu, während die Exporte nach Asien um 2,0% tiefer ausfielen.