Uhrenexporte nehmen wieder zu

(AWP) Die Schweizer Uhrenhersteller haben im Oktober mehr Uhren ins Ausland verkauft als im Vorjahresmonat. Damit sind die Uhrenexporte nach dem Rückgang im September wieder zu Wachstum zurückgekehrt.

Die Uhrenexporte nahmen im Berichtsmonat konkret um 7,2% auf 1,99 Mrd. Fr. zu, wie der Verband der Uhrenindustrie (FH) am Dienstag mitteilte. Nach zehn Monaten liegen die Uhrenexporte mit 7,5% im Plus.

Gut haben sich die Bestellungen von Schweizer Uhren in den drei grössten Absatzmärkten entwickelt. Die Exporte nach Hongkong (+10%), in die USA (+11%) und nach China (+24%) legten allesamt zweistellig zu. In den vergangenen Wochen wuchsen die Sorgen am Markt, die Nachfrage nach Uhren könnte in China nachlassen.

Erholt hat sich auch der Absatz in Europa, wo die Uhrenexporte nach Grossbritannien um 5%, nach Deutschland um 8,7% und nach Frankreich um knapp 12% wuchsen. Einen leichten Rückgang verzeichnete Japan, was der Verband mit der hohen Vorgabe aus dem Vorjahr begründete.

Bei den Preissegmenten hätten sich derweil grosse Unterschiede ergeben, hiess es weiter. Während die Exporte günstigerer Uhren mit Exportpreisen von unter 200 Franken wertmässig um 7,4% zurückgefallen sind, legte vor allem der Export von Uhren zu Preisen von über 3’000 Franken mit 12% stark zu.

Exporte auf Höchststand

Die Exporte sind im Oktober 2018 auf einen neuen Höchststand geklettert. Mit einem hohen saisonbereinigten Plus von 6% (real +6,3%) wurde zudem die seit Juni dauernde leicht negative Entwicklung gedreht. Dagegen setzte sich die negative Tendenz bei den Importen mit -1,8% (real -3,6%) fort.

Bei Exporten von 18,9 Mrd. und Importen von 16,2 Mrd. Fr. ergibt sich ein bereinigter Überschuss in der Handelsbilanz von 2,64 Mrd. Fr. Die Export-Zahl ist ein neuer monatlicher Rekordwert, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mitteilte.

Die chemisch-pharmazeutischen Produkte trugen laut EZV anteilsmässig fast 90% zum gesamten Exportplus bei. Dabei wiesen alle drei Subgruppen der Sparte Pharma einen Anstieg zwischen 15 und 30% aus, wobei betragsmässig die Medikamentenexporte besonders ins Gewicht gefallen seien. Dem starken Oktoberergebnis seien allerdings drei deutlich negative Vormonate vorangegangen, heisst es.

Bezogen auf die drei Hauptmärkte waren Europa (+7,6%) und Asien (+3,0%) die Wachstumspfeiler, wogegen der Absatz in Nordamerika (-0,5%) insgesamt stagnierte.