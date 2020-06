Uhrenexporte dürften 25 bis 30% einbrechen

(AWP) Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH rechnet aufgrund des Coronavirus in diesem Jahr mit einem Exportrückgang um 25 bis 30%. Dies sagte FH-Präsident Jean-Daniel Pasche am Donnerstag an der Generalversammlung des Dachverbandes zur Nachrichtenagentur AWP.

In den ersten fünf Monaten 2020 waren die Ausfuhren von Zeitmessern «Made in Switzerland» um knapp 36% auf 5,7 Mrd. Fr. gesunken.