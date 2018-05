Uhrenexporte und Aussenhandel mit Zuwachs

(AWP) Die Schweizer Uhrenhersteller haben im April erneut deutlich mehr Uhren ins Ausland verkauft als im Vorjahresmonat. Ihre Exporte kletterten nach den Angaben des Schweizerischen Uhrenverbands (FH) nominal um 13,8% auf 1,755 Mrd. Fr., nachdem sie bereits in den ersten drei Monaten des Jahres um 10% zugelegt hatten.

Real – also Preisveränderungen ausgeklammert – betrug das Plus im April 12%. Sowohl gemessen an der Stückzahl als auch am Wert der verkauften Uhren hätten alle Preissegmente im April an Boden gewonnen, schreibt der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie in einer Mitteilung vom Dienstag. Die 500 bis 3000 Fr. teuren Uhren hätten sich am stärksten entwickelt, gefolgt von den Uhren im Preissegment über 3000 Fr.

Besonders gefragt waren Schweizer Uhren im April im grössten Absatzmarkt Hongkong. Dort schnellten die Exporte um 43,4% in die Höhe auf 260 Mio. Fr. Nach einem gewissen Zögern scheine sich auch in den USA die Rückkehr in positives Territorium zu bestätigen, schreibt der FH. Dort betrug das Verkaufsplus 12,8%. Die Entwicklung in China habe sich mit einem Plus von 11% leicht abgeschwächt, bleibe aber auf einem hohen Level.

In Grossbritannien allerdings hat sich die Situation weiter verschlechtert: Die Ausfuhren in das Vereinigte Königreich fielen um 14,7%.

Schweizer Aussenhandel erzielt Überschuss

Mehr oder weniger flach haben sich im April 2018 die Schweizer Exporte entwickelt. Auf saisonbereinigter Basis gegenüber dem Vormonat gingen die Exporte im Berichtsmonat nominal um 0,2% auf 19,36 Mrd. Fr. zurück, real stagnierten sie. Bei den Importen resultierte derweil ein nominales Minus von 3,4% auf 16,56 Mrd. (real -0,4%).

Der Handelsbilanzüberschuss fiel aufgrund der stabilen Exporte und der geringeren Importe mit 2,80 Mrd. Fr. höher aus als im Vormonat (2,25 Mrd.).

Mit Blick auf die vergangenen Monate befänden sich Aus- und Einfuhren im Krebsgang, kommentierte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag die neusten Zahlen. Seit Dezember 2017 zeige sich ein insgesamt abgeflachter Trend. In beiden Verkehrsrichtungen habe im April die Entwicklung bei der umsatzstärksten Sparte Chemie-Pharma die Gesamtergebnisse belastet.

Hingegen hätten ansonsten bei den Exporten alle anderen bedeutenden Warengruppen im April Mehrausfuhren verzeichnet. Bei Maschinen und Elektronik (+3,3%) setzte sich laut den Angaben der Mitte 2016 eingesetzte Aufwärtstrend fort. Derweil hätten die Uhrenexporte (+2,1%) ihr Wiedererstarken mit dem höchsten Umsatz seit August 2015 unterstrichen.

Nach Regionen nahmen die Exporte nach Asien und Nordamerika zu, während jene nach Europa stagnierten, wie es weiter heisst.