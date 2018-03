Uhrenhersteller sind durchs Band zuversichtlich

Es ist paradox wie die Winterkälte zum Frühlingsanfang: Die Exporte der Schweizer Uhrenindustrie nehmen in den Monaten Januar und Februar 12,8% zu, doch die Zahl der Aussteller an der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld ist nur noch gut halb so gross wie im Vorjahr. Da wird rasch klar, dass sich auch die Perspektiven unterschiedlich präsentieren, obwohl für beide der digitale Wandel zu den grössten Herausforderungen zählt. Omnichannel-Strategie, die Kunden real und virtuell ansprechen, heisst das Zauberwort.

Die Uhrenhersteller sind voller Zuversicht in Basel präsent. Die LVMH-Marke Tag Heuer ist mit den umsatzmässig besten Monaten Januar und Februar der Unternehmensgeschichte fulminant ins Jahr gestartet. LVMH-Uhrenchef Jean-Claude Biver erwartet deshalb bereits «ein grosses Jahr», als er den aktuellen Geschäftsgang kommentiert. Auch für die andern Marken Hublot und Zenith ist er zuversichtlich. Der Andrang an den Ständen der Gruppe, stets Anziehungspunkte in Basel, ist zum Messeauftakt gross. Biver sieht zudem «keinen Anlass, Baselworld zu verlassen, die eine Schau der ganzen Industrie ist». Eine Anpassung an die vernetzte Welt des 21. Jahrhunderts müssten die Messeverantwortlichen allerdings vornehmen.