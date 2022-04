Ukrainekrieg belastet SAP

(Reuters) Der Softwareriese SAPSAPG.DE enttäuscht zum Jahresstart. Zwar schraubte der Walldorfer Dax.GDAXI-Konzern seine Umsätze dank der gestiegenen Nachfrage nach seinem Cloud-Angebot nach oben, jedoch schrumpfte das Betriebsergebnis wegen höherer Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg, Investitionen in Forschung und Entwicklung und das Marketing. Konkret gab das Betriebsergebnis (Non-IFRS) von Januar bis März währungsbereinigt um 7% auf knapp 1,68 Mrd. € nach, wie SAP (SAP 95.01 -4.57%) am Freitag mitteilte. Das lag unter den Erwartungen von Analysten. Die am Aktienmarkt vielbeachtete operative Marge (Non-IFRS) sackte nach einem starken Vorjahresquartal deutlich auf 23,7% ab.

Anleger reagierten verschnupft. Das Papier gab in der Spitze um 4,5% auf 95,11 Euro nach und markierte damit den tiefsten Wert seit Anfang März. Die operative Marge liege deutlich unter den bereits vorsichtigen Erwartungen, sagte ein Händler. UBS-Analyst Michael Briest merkte an, dass es Investoren weiterhin unklar ist, wie SAP in lediglich drei Jahren die Cloud-Bruttomarge von derzeit 70% auf 80% hochschrauben will. Seit Jahresbeginn hat die SAP-Aktie rund 20% verloren, während der Leitindex Dax.GDAXI lediglich knapp 9% einbüsste.

Dabei lief das Geschäft mit den rund 400.000 Firmenkunden trotz des Ukrainekriegs rund. Der Umsatz kletterte währungsbereinigt um 7% auf knapp 7,08 Mrd. € und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Clouderlöse legten sogar währungsbereinigt um ein Viertel auf 2,82 Mrd. € zu. SAP will sich zu einem reinen Cloud-Anbieter wandeln, der statt Lizenzprodukten gemietete Anwendungen im Web verkauft — das erleichtert Updates und macht Umsätze planbarer. Der sogenannte Cloud Backlog — eine Art Auftragsbestand für die nächsten zwölf Monate — stieg währungsbereinigt um 23% auf 9,73 Mrd. €. Das sei solide, sagte Briest. Allerdings sehe es danach aus, als würde sich das Geschäft mit Ausnahme der US-Tochter QualtricsXM.O und des Flaggschiffprodukts S/4 Hana verlangsamen.

«Wir hatten einen soliden Start in das Jahr und unser Ausblick bleibt unverändert», sagte der scheidende Finanzchef Luka Mucic, der dem Konzern nach 27 Jahren spätestens im März 2023 den Rücken kehren wird. Im Gesamtjahr — dem Jahr des 50-jährigen Firmenjubiläums — will SAP weiterhin auf ein währungsbereinigtes Betriebsergebnis zwischen 7,8 und 8,25 Mrd. € kommen (2021: 8,23 Mrd. €) und die Clouderlöse währungsbereinigt um 23 bis 26% auf 11,55 bis 11,85 Mrd. € erhöhen.

Ukrainekrieg belastet

Erst diese Woche hat SAP nach längerem Zögern bekanntgegeben, sich wegen der Invasion der Ukraine komplett aus Russland zurückzuziehen und letztlich auch das Lizenzgeschäft mit Bestandskunden aufzugeben. Die Auswirkungen spüren die Walldorfer auch in ihrer Bilanz. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der OracleORCL.N-Konkurrent beim Umsatz Belastungen in Höhe von rund 300 Mio. € durch fehlendes Neugeschäft und die Beendigung bestehender Aufträge sowie beim Betriebsergebnis von rund 350 Mio. €.

Zudem bekam SAP den Gegenwind an den Finanzmärkten zu spüren. Der Finanzinvestor Sapphire Ventures, der in der Vergangenheit den Nettogewinn regelmässig aufpäppelte, sorgte im ersten Quartal für einen Einbruch. Wegen eines deutlich geringeren Sapphire-Beitrags als im Vorjahr sank der Gewinn um 32% auf 1,17 Mrd. €. «Wir bleiben Sapphire verpflichtet», sagte Mucic über die Venture-Capital-Firma, die unter anderem an dem Berliner Software-Startup Contentful beteiligt ist. SAP ist nach eigenen Worten massgeblich an dem Risikokapitalgeber beteiligt, der seit 2011 eigenständig unterwegs ist.

SAP will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren

Um am Ausblick festhalten zu können, setzt Mucic auch auf Einnahmen aus Verkäufen. Es gehe um eine Bereinigung des Portfolios, um sich besser auf Wachstumstreiber konzentrieren zu können und Überlappungen zu beseitigen, sagte der Finanzchef. Der Prozess sei vergleichbar mit dem Verkauf des Softwaregeschäfts Digital Interconnect (SDI) an das schwedische Unternehmen SinchSINCH.ST 2020. Damals bekam SAP 225 Mio. €. Laut Mucic könne diesmal mit einem Kaufpreis im niedrigen dreistelligen Millionenbetrag gerechnet werden, aber «es ist noch nichts entschieden».