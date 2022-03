Ukrainekrieg gefährdet Medikamentenstudien

Mehrere Pharmakonzerne haben die Invasion russischer Truppen in der Ukraine scharf verurteilt, darunter auch die beiden Schweizer Unternehmen Roche und Novartis. Ausserdem haben sie Hilfen für die vom Krieg betroffene Zivilbevölkerung angekündigt.

So spendet Roche der Ukraine 150’000 Dosen eines Antibiotikums. Auch Novartis will essenzielle Medikamente schicken. Ausserdem hat sie eine Spende von 3 Mio. $ an drei humanitäre Organisationen angekündigt. Beide Schweizer Pharmariesen betonen, dass sie in allen von der Krise betroffenen Ländern den Zugang zu ihren Medikamenten gewährleisten wollen, auch in Russland und Weissrussland.