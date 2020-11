Um die Gesundheit besorgt

Die Gesundheit ist gemäss neuester Bevölkerungsbefragung der Sorgenpunkt Nummer eins der Schweizer. Auch die Ausgaben sind top. Sie stehen bei rund 10 000 Fr. pro Kopf und Jahr – und sie steigen weiter. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich Kof rechnet für 2020 mit einem gut 3%igen Anstieg. Eingerechnet sind pandemiebedingte Zusatzaufwendungen wie auch verminderte Ausgaben, etwa wegen verschobener Operationen. Viele andere Wirtschaftsbereiche sind dieser Tage so gut wie teuerungslos, aber der Gesundheitsbereich ist inflationär.

Der Bundesrat will gegensteuern und schickte in die politische Vernehmlassung, den Medizinern durch Zielvorgaben mehr Kostendisziplin zu verordnen. Zudem will die Regierung alle Patienten zwingen, vor jeder Spezialistenbehandlung den designierten Hausarzt oder eine andere Erstberatungsstelle zu kontaktieren – etwas, zu dem sich bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung wegen günstigerer Prämien freiwillig entschieden hat. Die Regierung ist überzeugt, durch eine bedarfsgerechtere Steuerung medizinischer Leistungen würden jährlich mehrere Milliarden Franken gespart.

Beratungs-Apps und Services

Solchen Massnahmen stehen die Versicherungsträger – im Gegensatz zur Ärzteschaft – gemäss ersten Reaktionen unterstützend gegenüber. Die Krankenkassen und Gesundheitsversicherer modernisieren ihrerseits die Angebote, um bessere Zufriedenheitsnoten zu erheischen. Die Krankenkasse Groupe Mutuel lanciert dieser Tage weitergehende Präventionsdienste, etwa Gesundheits-Apps für Diabetespatienten und psychisch herausgeforderte Menschen. Gemäss Geschäftsführer Thomas Boyer werden Schweizer Coaches zusammen mit den Nutzern schrittweise Veränderungen des Verhaltens vereinbaren, damit diese zu besserem Wohlbefinden gelangen.

Die Vaudoise-Versicherungen ergänzen die Angebote für Haushalte mit Hunden oder Katzen. Die Marke Animalia führt schon bislang für Vierbeiner Kranken- und Unfalldeckungen. Nun wird Animalia mit eigenständiger digitaler Plattform und weiteren Leistungskomponenten umfassender profiliert.

Die in der Schweiz bei Fahrzeug-, Haftpflicht- und Gebäudeversicherungen führende Axa drängt zunehmend in das Segment Krankenzusatzdeckung. Der Bereich Gesundheitsvorsorge habe vor drei Jahren als internes Start-up begonnen, sagt Sprecherin Anna Ehrensperger. Bei vielen Kunden kämen die Extraleistungen gut an, besonders der Wechselservice. Axa werde dieses Jahr für mehr als 30 000 Haushalte den Wechsel zu einem passenderen oder günstigeren Grundversicherer organisieren und durchziehen.

Für Versicherer lukratives Geschäft

Insgesamt summieren sich die Leistungen des Gesundheitspersonals und der Behandlungsbetriebe auf jährlich rund 80 Mrd. Fr. Die Kof prognostiziert für die kommenden beiden Jahre je wiederum gut 3% Wachstum der Ausgaben. Etwa die Hälfte wird von der öffentlichen Hand getragen, besonders durch Betriebsbeiträge an Spitäler und Heime sowie durch die Verbilligung von Krankenkassenprämien. Die andere Hälfte zahlen die Versicherten selbst, in Form von Versicherungsprämien und Selbstbehalten.

Die obligatorische Krankenversicherung deckt die designierten Pflichtleistungen ab, was sich zuletzt auf gut 30 Mrd. Fr. summierte. Krankenzusatzversicherungen rechneten weitere rund 10 Mrd. Fr. Leistungen ab. Dieser Teil der Gesundheitsversicherungen gehört zu den Schadenversicherungen, zu denen auch Fahrzeug-, Unfall- und Gebäudedeckungen zählen, und für die zusammen jährlich 42 Mrd. Fr. Prämien bezahlt werden. Der Branchenteil Vorsorge- und Lebensversicherungen zieht im Jahresschnitt gut 32 Mrd. Fr. Prämien ein. Für die Versicherungsträger sind alle diese Geschäftsfelder lukrativ. Die dazu gebundenen Eigenmittel – bzw. die Reserven der Krankenkassen – rentierten im Branchenschnitt 2019 deutlich oberhalb von 10%.

Prämien-Rechner

Noch bis Ende November läuft die Frist, um für 2021 die Krankenkasse zu wechseln. Die Grundversicherung kann bei rund 50 Anbietern abgeschlossen werden. Sie deckt identische Gesundheitsleistungen ab – anders im Segment Krankenzusatzdeckungen, wo eine Vielfalt von Verträgen für ergänzende Behandlungen oder die Spitalunterbringung angeboten wird.

Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit den Dienstleistungen und dem Geschäftsgebaren der Krankenkassen ist ein Thema. Die Höhe der dafür bezahlten Prämien ein ganz anderes.

Günstigste ist nicht beliebt

Der Online-Vergleichsdienst Moneyland ermittelte dieses Jahr durch die Befragung von 1500 Personen, welche Kassen besonders freundlich im Auftreten sowie übersichtlich in der Leistungsabrechnung sind. Dabei holten sich von den kundenreichsten Krankenkassen Helsana, Swica und KPT eine Topnote. Die Günstigkasse Assura – mit rund 1 Mio. Versicherten die nach Kundenzahl grösste Anbieterin – findet sich in dieser Beliebtheitsliste am Schluss.

Im ebenfalls von Moneyland angestellten Prämienvergleich für die Grundversicherungsdeckung mit 2500 Fr. Franchise (Selbstbehalt) punktet Assura hingegen mit den niedrigsten Prämien in 15 der 42 Prämienregionen, vor Atupri in neun Regionen sowie Helsana in fünf und Progrès in vier Prämiengebieten.

42 verschiedene Tarife

Die Aufsplitterung der Schweiz in so viele Prämienregionen macht den reinen Kostenvergleich extrem aufwendig. Der in gewissen Bezirken günstigste Grundversicherer kann in anderen Landesteilen mehr als das Doppelte an Prämien in Rechnung stellen, wie die Moneyland-Analysten herausfanden.

Frappant ist die Beispielrechnung für Erwachsene mit Grundfranchise. Wird die günstigste Krankenkasse gewählt, muss demnach ein Basel-Städter rund 2400 Fr. jährlich mehr Prämien zahlen als eine Bewohnerin von Appenzell-Innerrhoden.

Illustration: Marco Tancredi