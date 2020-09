Umfrage: «Beste Unternehmensberater der Schweiz 2021»

Die Vorbereitungen für «Beste Unternehmensberater der Schweiz 2021» in Zusammenarbeit mit Statista haben begonnen. Zum ersten Mal suchen wir die besten Unternehmensberatungen in der Schweiz. Wir möchten herausfinden: Wer hat den besten Ruf? Wie urteilen Konkurrenten und Kunden? Wer empfiehlt wen?

Die Teilnahme an unserer Umfrage ist bis zum 31. Oktober 2020 möglich. Die Befragung richtet sich an Kunden und Kollegen (Experten). Die Gewinner werden voraussichtlich im Januar 2021 in der «Finanz und Wirtschaft» bekanntgegeben.

FAQ:

Kann man sich für das Ranking bewerben oder muss man etwas einreichen?

Nein. Das Ranking wird ausschliesslich über die Umfrage ermittelt und basiert auf den Empfehlungen der befragten Berater und Kunden. Wir befragen zunächst die Vertreter der Branche selbst (Experten) und wenden uns danach an Unternehmen (Kunden), die über Erfahrungen mit Unternehmensberatern verfügen.



Wie läuft die Umfrage konkret ab?

Für die Bestenlisten 2021 hat Statista Partner und Principals von Unternehmensberatungen per E-Mail angeschrieben und zu unserer Umfrage eingeladen. Im Anschluss an die Experten wird in einer Online-Befragung das Urteil der Kunden eingeholt. Zudem kann über den Link auf der Website der FuW teilgenommen werden.



Fallen für die Teilnahme an der Umfrage oder für die Platzierung auf einer der Listen Kosten an?

Nein.



Muss man an der Umfrage teilnehmen, um platziert zu werden?

Nein. Die Teilnahme an unserer Umfrage hat keinerlei Einfluss auf den Listenplatz.



Werden die Preisträger nach Abschluss der Umfrage informiert?

Die Ergebnisse der Befragung veröffentlichen wir Mitte Januar in der FuW. Die Preisträger erhalten eine Urkunde und werden dazu von Statista angeschrieben.



Fallen für die Veröffentlichung auf der Bestenliste Gebühren an?

Nein. Jeder darf sein gutes Abschneiden offiziell kommunizieren – auf welchem Weg auch immer: via Pressemitteilung, Twitter, Facebook oder auf der eigenen Website. Wer unser Siegel, die Wort-Bild-Marke «Beste Unternehmensberater der Schweiz», werblich nutzen möchte, muss dafür eine einmalige Lizenzgebühr bezahlen.