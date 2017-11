Börsenhändler beunruhigt über Wachstum passiver Anlagen

(AWP) Der steigende Kostendruck und eine sich verstärkende Regulierung sorgen für einen Anstieg passiver Anlagen. Das ist das Fazit des am Dienstag publizierten Trader Surveys im Auftrag der Six Group, in dem Händler aus ganz Europa befragt wurden.

Konkret gehen 88% der 185 befragten Trader davon aus, dass aktuell eine Verlagerung von aktiven zu passiven Anlagen stattfinde. Und 72% rechnen damit, dass das Niveau passiver Anlagen im nächsten Jahr weiter steigen werde, wie es in einer Mitteilung der Six zum Survey heisst. Allerdings sähen nur 40% diese Entwicklung positiv für ihre Unternehmen.

Als Haupttreiber der Verschiebung hin zu passiven Anlagen identifizierten die Händler den Faktor Kosteneffizienz (44%), gefolgt von der bevorstehenden Einführung von MiFID II im Januar 2018 (31%). Umgekehrt nannten nur wenige Befragte (17%) das Handelsumfeld als Faktor, der die Balance zwischen aktiven und passiven Anlagen beeinflussen könnte.

Risiko für die Preisbildung

44% der Befragten sehen laut der Umfrage aufgrund der derzeitigen Handelsniveaus in passiven Anlagen ein Risiko für die Preisbildung. Ein Hauptproblem, das 74% der Händler nannten, war auch der Mangel an Liquidität an den globalen Märkten. Davon betroffen sei insbesondere der Fixed-Income-Bereich mit 34%, gefolgt vom Aktiensektor (26%). Umgekehrt stellten nur 3% in den ETF/ETP-Segmenten einen Liquiditätsmangel fest.

Trotz der genannten Unsicherheiten waren die Händler relativ optimistisch, was die Mitarbeiterzahl ihrer Unternehmen in Zukunft anbelangt. Rund 61% gaben an, dass ihr Unternehmen in drei Jahren etwa die gleiche Anzahl oder sogar mehr Mitarbeiter beschäftigen werde. Bei der letzten Umfrage im April 2017 waren es nur 48% gewesen.