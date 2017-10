Powell gilt als Favorit für Yellen-Nachfolge

(Reuters) Im Rennen um den Führungsposten der US-Notenbank (Fed) hat Fed-Direktor Jerome Powell nach Einschätzung von Volkswirten die besten Chancen. Knapp mehr als die Hälfte von 40 befragten Ökonomen gehen davon aus, dass Powell von US-Präsident Donald Trump zum Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen ernannt wird. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Endspurt um den Fed-Chefsitz beginnt US-Präsident Trump will bald bestimmen, wer künftig die amerikanische Notenbank leitet. Hier finden Sie die Kandidaten für den Job als Dirigent der Finanzmärkte. Auf Rang zwei liegt der frühere Fed-Direktor Kevin Warsh, auf den 13 Experten tippen. Lediglich vier Befragte rechnen damit, dass Yellen für eine weitere Amtszeit auf dem Chefsessel bleiben wird. Die aktuelle endet am 1. Februar 2018. Eine Mehrheit von rund zwei Dritteln hielte eine Verlängerung von Yellens Vertrag für die beste Option. Aber auch mit Powell wäre nach Ansicht der Volkswirte ein hohes Mass an Kontinuität gewährleistet. Das käme an den Finanzmärkten gut an, sagte Ryan Sweet von Moody’s Analytics. Trump will sich am Donnerstag mit Yellen treffen, wie Reuters am Montag von einer mit den Plänen vertrauten Person erfuhr.

Die Fed befindet sich derzeit in einer heiklen Phase. Sie steht vor der Aufgabe, die Märkte behutsam von der Politik des billigen Geldes zu entwöhnen. Sie hat bereits damit begonnen, ihre im Zuge der Finanzkrise extrem gelockerte Geldpolitik wieder etwas zu straffen. Wie rasch und wie stark sie die Zügel weiter anziehen wird, ist offen. Kopfschmerzen bereitet der Notenbank insbesondere, dass die Inflation dem Konjunkturaufschwung bislang deutlich hinterherhinkt.

Den folgenreichsten Wechsel an der Fed-Spitze gäbe es aus Sicht der Experten, wenn der Wirtschaftsprofessor John Taylor aus Stanford Yellens Nachfolger würde. Taylor gilt als Verfechter einer regelgebundenen Geldpolitik. Auch Warsh dürfte für etwas aggressivere Zinsanhebungen stehen, sagte James Knightley von der Grossbank ING (INGA 15.595 0.39%). Als weitere Kandidaten gelten Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn, der frühere U.S.-Bancorp-Chef Richard Davis sowie Glenn Hubbard, der Wirtschaftsberater von Ex-Präsident George W. Bush war, und der einstige Chef der Bank BB&T, John Allison.

