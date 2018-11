Umsatz im US-Einzelhandel zieht kräftig an

(Reuters) Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Oktober unerwartet kräftig gesteigert. Die Einnahmen wuchsen um 0,8% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,5% erwartet, nachdem es im September noch einen Rückgang von 0,1% gegeben hatte. Die Verbraucher langten diesmal vor allem bei Elektronik und Haushaltsgeräten zu.

Die US-Konjunktur hängt sehr stark von der Kauflust der Verbraucher ab: Der private Konsum steht für mehr als zwei Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung. Da die Arbeitslosenquote derzeit mit 3,7% auf dem niedrigsten Stand seit 49 Jahren ist, dürfte das den Konsum anschieben, erwarten Experten. Zudem stiegen die Löhne zuletzt so stark wie seit neuneinhalb Jahren nicht mehr.