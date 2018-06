Umschichtungen im Temenos-Aktionariat

(AWP/EM) Die US-Investmentgesellschaft The Capital Group Companies hat ihr Engagement bei der Genfer Softwareschmiede Temenos (TEMN 149.6 -1.45%) deutlich erhöht. Man sei informiert worden, dass Capital Group ihren Anteil an der Gesellschaft per 13. Juni auf 10,03% der Aktien und der Stimmrechte erhöht habe, teilte Temenos am Freitagabend mit.

Die letzte Wasserstandsmeldung hatten die Amerikaner im April 2017 abgegeben. Damals wurde mit einem Anteil von 5,01% letztmals eine meldepflichtige Schwelle überschritten.

Capital Group ist mit 1,7 Bio. $ einer der grössten institutionellen Anleger in den USA. Der Vermögensverwalter hat auch bedeutende Positionen in anderen Schweizer Unternehmen wie Nestlé (NESN 73.54 -1.5%), Novartis (NOVN 73.54 -2.72%), Credit Suisse (CSGN 15.13 -1.5%), Geberit (GEBN 433.8 -1.52%), Galenica (GALE 52.35 -0.57%) und Ascom (ASCN 18.8 0.11%).

Zudem hat Martin Ebner seinen Anteil an Temenos reduziert. Der Investor hält via Patinex neu 11%. Bei der letzten Meldung am 17. Januar hielt er über sein Beteiligungsvehikel Patinex knapp 15% am Softwareunternehmen.

Das Engagement des Financiers wurde erstmals im August 2012 öffentlich. Er baute seine damalige Beteiligung von rund 3% bis Juli 2015 auf knapp über 15% aus.

