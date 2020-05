«Umschuldung ist im Interesse aller»

Seit 1925 quartalsweise per Stichprobe in 66 Schweizer Betrieben durchgeführte Beschäftigungsstatistik (vgl. Beschäftigte und Erwerbstätigenstatistik).

Collective Action Clause

Seit 2003 in internationalen Staatsanleihenemissionen (britisches und amerikanisches Recht) übliche Klausel, die vorsieht, dass eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, um private Gläubiger zwangsweise in eine international ausgehandelte Umschuldung (Änderung der Laufzeit, des Coupons oder des Nennwerts der Anleihe) einzubeziehen. Ab Mitte 2013 soll eine solche Klausel für Staatsanleihen der Länder der Eurozone gelten und Umschuldungen erleichtern (vgl. EU-Rettungsschirm und ESM ). Im Fall einer Schuldenrestrukturierung könnnen 75% der Gläubiger mit dem Schuldner eine für alle Gläubiger verbindliche Umschuldung aushandeln. Bis anhin wurden Staatsanleihen der Euroländer ohne CAC emittiert, da theoretisch ein souveräner Staat auf seine Schulden in inländischer Währung nicht in Zahlungsverzug geraten kann, weil die Notenbank Geld drucken kann. In der Eurozone ist das nicht möglich (vgl. Europäische Zentralbank ).

