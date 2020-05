Grossaktionär Ferguson verkauft alle Anteile an Meier Tobler

Der Baukonzern Ferguson ist nicht länger an Meier Tobler beteiligt. Der bisherige Grossaktionär hat seine Beteiligung von 28,8% an den Verwaltungsratspräsidenten von Meier Tobler, Silvan Meier, zum Preis von 8.75 Fr. je Aktie verkauft. Meier hält damit direkt und via Meier Capital 72,7% am Unternehmen. Zuvor lag seine Beteiligung bei rund 44%. Meier verfolgt das Ziel, den Streubesitz zu erhöhen, und will das nun erworbene Paket an die bestehenden Aktionäre weitergeben.

Ferguson war 2017 im Zuge der Fusion von Walter Meier und Tobler Haustechnik zum Grossaktionär geworden. Im Oktober 2018 wertete das Unternehmen die Titel in seiner Bilanz auf 6.50 Fr. ab und verkaufte Anfang 2019 einen Anteil von 10% an Silvan Meier, das allerdings zu einem marktnahen Preis von 15 Fr. je Aktie. Gleichzeitig wurde der Aktionärsbindungsvertrag zwischen Meier und Ferguson aufgelöst. Damals meinte Meier im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft», es sei davon auszugehen, dass Ferguson sich mittelfristig von den restlichen Anteilen an Meier Tobler trenne. «Ich würde es begrüssen, wenn diese Aktien im Publikum landen, weil sich so der Streubesitz erhöhen würde», sagte er.