Umzugsbefehl für Londoner Banker

Die Zeit des Taktierens ist vorbei. Vergangene Woche ist durchgesickert, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs bis Ende Juni die ersten Banker von London nach Frankfurt abziehen will. Man wolle nicht länger auf die Ergebnisse der Brexit-Gespräche warten, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters Insider. Ihnen zufolge wird das Geschäft von mehr als einem Dutzend Relationship-Manager mit deutschen Kunden in die deutsche Finanzmetropole verlegt.

Auch andere Banken haben begonnen, ihre anfänglichen Planspiele in die Realität umsetzen. UBS hat am Freitag bekannt gegeben, vermehrt die Beschäftigten mit Kundenkontakt in diejenigen Länder zu verlegen, wo sich die Kunden befinden. Davon profitieren neben Frankfurt, wo UBS vor einem Jahr den Europasitz aufgebaut hat, auch andere europäische Städte. Die Deutsche Bank zieht ebenfalls nach. Ihre gegen 20 000 institutionellen Kunden im Wertpapierhandel werden nicht mehr aus London, sondern aus Frankfurt betreut. Entsprechende Vorbereitungen laufen in Deutschland seit Monaten auf verschiedensten Ebenen.