Unbekannte Gefahren

Passives Investieren bietet grosse Vorteile. Wer in einen Index investiert, spart Kosten und ist diversifiziert. Zahlreiche Untersuchungen beweisen, dass es aktiven Investoren kaum gelingt, nach Abzug der Kosten den Gesamtmarkt konsistent über Jahre zu schlagen. Wer passiv investiert, geht von der Prämisse aus, dass die Märkte effizient sind und es sich nicht lohnt, aktive Wetten einzugehen.

Indexprodukte, vor allem börsengehandelte ETF, sind zudem enorm benutzerfreundlich; sie ermöglichen rasche Allokationsänderungen im Portfolio und erlauben es auch Privatanlegern, Strategien umzusetzen, die bis vor wenigen Jahren den Profis vorbehalten waren. Der ETF zählt zweifelsohne zu den wertvollsten Innovationen der Finanzbranche in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

Doch Indexanlagen haben eine dunkle Seite. In den vergangenen Jahren sind ihnen gewaltige Mengen an Kapital zugeflossen. Am US-Aktienmarkt sind bereits 37% aller Anlagegelder passiv investiert. Das eröffnet eine Reihe von Fragen: Wo ist der Punkt, an dem die Preisfindung ineffizient wird, weil zu viele Marktteilnehmer glauben, sie sei effizient? Wie verändert sich die Corporate Governance, wenn Manager nicht mehr aktiv herausgefordert werden? Verhält sich passives Kapital prozyklisch, intensiviert also die Hausse wie auch – eines Tages – die Baisse an den Börsen? Und wie werden sich Bond-ETF in Schocksituationen verhalten, wenn die Liquidität in gewissen Marktsegmenten austrocknet?

Die demütige Antwort: Wir wissen es nicht. Wir haben keine historischen Erfahrungswerte. Der grösste Teil des Passivbooms ereignete sich nach 2009, im Umfeld einer kaum unterbrochenen Börsenhausse. Erst im Sturm wird sich weisen, wo die Schwächen verborgen sind.