Und ewig lockt der Börsengang

Die Schweizer Börse hat nach wie vor Anziehungskraft. In diesem Jahr liessen sich vier Gesellschaften kotieren, darunter fand hierzulande mit Stadler Rail eines der grössten IPO (Initial Public Offering) weltweit statt. Seit 2009 kamen zweiundfünfzig Unternehmen an die Börse. Einige davon, wie Gategroup oder Transocean, sind wieder von der SIX verschwunden. Die grosse Mehrheit der Titel ist aber weiterhin handelbar.

Bloss: Ihre Performance ist in vielen Fällen durchwachsen. Gemäss der Auswertung für die vergangenen zehn Jahre haben nur elf Titel seit ihrer Kotierung klar besser performt als ihr Vergleichsindex SPIX (SPI ohne Dividenden). Das erstaunt insofern, als das Börsenumfeld selten so gut war wie im zurückliegenden Jahrzehnt. Der Anlagenotstand liess riesige Summen an Investorengeld in die Aktienmärkte fliessen. Weshalb einige Gesellschaften dieses Geld nicht erreichte, hängt von verschiedenen Faktoren ab.