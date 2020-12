Plötzlich ist Grossbritannien von der Aussenwelt isoliert

Eine neue Form des Coronavirus mit dem Namen VUI-202012/01 hat am Wochenende im Vereinigten Königreich für erheblichen Wirbel gesorgt. Diese Mutation soll sich bis zu 70% schneller verbreiten als das bisher bekannte Virus. Allerdings sei der Krankheitsverlauf nicht schwerwiegender als beim bisherigen Virus, auch die Mortalitätsrate steige bei der neuen Covid-19-Variante nicht, heisst es aus britischen Kreisen.

Die Schweiz hat ab Sonntag Mitternacht den Flugverkehr ins Vereinigte Königreich und Südafrika, wo die neue Variante ebenfalls vorgefunden wurde, bis auf weiteres eingestellt. Dies teilte das Bundesamt für Zivilflugfahrt (Bazl) am Sonntagabend auf seiner Webseite mit. Die Fluggesellschaft Swiss hat ebenfalls bereits reagiert und sämtliche Flüge bis zum 28. Dezember auf ihrer Buchungsseite entfernt.

Frankreich führt die weitreichendsten Massnahmen ein

Auch andere europäische Länder haben am Sonntag zu drastischen Massnahmen gegriffen. Unter anderem haben Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande und Italien ein Verbot von Flügen aus Grossbritannien und Nordirland verhängt. Die EU-Mitgliedstaaten können sich auf eine EU-Verordnung berufen, womit die Regelung vorerst bis zum 31. Dezember gelten wird.

Noch weiter geht Frankreich, das sämtliche Verkehrsverbindungen über den Ärmelkanal hinweg mindestens für 48 Stunden gekappt hat. Dies betrifft auch den wichtigen Güterverkehr zwischen den Häfen von Dover und Calais. Bereits vergangene Woche stauten sich auf englischer Seite die Lastwagen vor der Zollabfertigung kilometerlang. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsfrist wollten viele Unternehmen ihre Lager aufstocken und damit für den Fall eines chaotischen Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU vorbereitet sein.

Auch die Zugverbindung durch den Eurotunnel wird für mindestens 48 Stunden gesperrt. Sämtliche Hochgeschwindigkeitszüge nach Paris, Brüssel und Amsterdam fallen aus.

Für Montag hat Premierminister Boris Johnson ein dringendes Kabinettsmeeting einberufen. Die Regierung treibt die Sorge herum, dass durch die abrupte Isolierung ein Versorgungsnotstand entstehen könnte. Vor allem Frischprodukte werden mehrheitlich vom europäischen Kontinent angeliefert. Fallen sie aus, drohen den Briten binnen Kürze leere Regale in den Supermärkten.

Bereits am Samstag hatte Premierminister Boris Johnson auf die jüngsten Entwicklungen mit der Einführung von neuen Restriktionen für London und den Südosten des Landes reagiert. Dort gelten mindestens für die nächsten zwei Wochen ähnliche Einschränkungen wie zuletzt im zweiten Lockdown im November. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte gegenüber BBC, dass die Massnahmen schlimmstenfalls während Monaten in Kraft bleiben könnten, bis die als verletzlich geltenden Personen durchgeimpft seien.

Weiterhin Stillstand bei den Brexit-Deal-Verhandlungen

Keine positiven News gibt es derweil auch von der Brexit-Front. Die Gespräche über die Vermeidung eines chaotischen Austritts Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) sind auch am Sonntag ergebnislos verlaufen. Matt Hancock sagte, dass die Forderungen der EU bezüglich der Fischereirechte weiterhin «inakzeptabel» seien. Zuvor hatten sich die beiden Chefunterhändler, Lord David Frost und Michel Barnier, zu einem weiteren Austausch getroffen. Gemäss übereinstimmenden Informationen von Nachrichtenagenturen bleiben die Gespräche aber schwierig, mit erheblichen Differenzen zwischen den beiden Verhandlungsseiten.

Grossbritannien und die EU fordern weiterhin Zugeständnisse von der anderen Seite. Allerdings drängt die Zeit für eine Einigung. Um einen allfälligen Handelsdeal vor Ende Jahr durchzubringen, müsste ein Abkommen rund um Weihnachten von den Parlamenten in sämtlichen 27 EU-Mitgliedstaaten durchgewinkt werden. Bisher gingen Beobachter davon aus, dass ein Entwurf spätestens diese Woche vorliegen muss.

Zwar ist Grossbritannien bereits Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten. Mit der EU wurde jedoch vereinbart, dass bis Ende Dezember eine Übergangsphase herrscht, in der sich die Briten an die EU-Regeln halten müssen. Dieser Zeitpuffer hätte dazu dienen sollen, das künftige Verhältnis zwischen den beiden Handelsmächten zu regeln. Zu den grössten Streitpunkten gehören weiterhin die Fischerei, bei der um künftige Fischfangquoten in britischen Gewässern gestritten wird, die Regeln zum fairen Wettbewerb, bei denen es um die Subventionspolitik geht, sowie die Frage der Gerichtsbarkeit bei Streitigkeiten.

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen gibt das Pfund im asiatischen Handel einen Teil der Gewinne der Vorwoche ab. Hoffnungen auf einen Deal bis zum Wochenende hatten die britische Währung zum Dollar und zum Euro angetrieben. Nun steht ihr eine weitere Bewährungsprobe bevor.