Und wieder sorgen Kleinanleger für Börsenauswüchse

Der Risikoappetit vor allem von kleineren Aktionären bleibt ungestillt. Nachdem vergangene Woche die Valoren malader US-Unternehmen wie der Einzelhandelskette für Videospiele GameStop oder der Kinogruppe AMC nach oben gejubelt wurden, stehen diese Woche Auswüchse in Asien an: Die Titel des chinesischen TikTok-­Rivalen Kuaishou verdreifachten sich in ihrem Debüt an der Börse Hongkong.

Kuaishou ist eine App, die ausserhalb des Reichs der Mitte weitgehend unbekannt ist. Sie lässt sich auch hierzulande aufs Smartphone laden. Man kann dann Menschen zuschauen, beim Sport, beim Essen, beim Leben. Kuaishou unterscheidet sich so kaum vom Bytedance-­Rivalen TikTok. Geld verdient die App vornehmlich über virtuelle Geschenke, die Benutzer für ihre Lieblings-Live-Streamer kaufen. Ja, das funktioniert: In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres verachtfachte sich das Bruttohandelsvolumen auf Kuaishou auf 51,4 Mrd. $. Zum Vergleich: Douyin, die chinesische Version von TikTok, rapportierte vergangene Woche für 2020 ein Handelsvolumen von 69,7 Mrd. $.