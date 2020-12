Ungleiche Versicherungs-Giganten

An bester Lage am Zürichsee steht der protzige Hauptsitz der 1872 gegründeten «Zürich»-Versicherung. An der weniger repräsentativen Zürcher Bärengasse ist das Domizil der Chubb Limited, die 2008 durch Verlegung des gesellschaftsrechtlichen Sitzes an die Limmatstadt zur Schweizerin wurde. Die beiden Assekuranzkonzerne sind an der Aktienbörse deutlich wertvoller als die Schweizer Grossbanken. Chubb ist mit 69 Mrd. $ Börsenkapitalisierung den 55 Mrd. Fr. der Zurich-Gruppe noch voraus.

Chubb und Zurich sind sich in vielem ähnlich. Nicht aber in der Verwendung des Gewinns. Die Zurich-Gruppe ist mit mehr als 5% Rendite ein Dividendenchampion. Die «Zahlung hoher Dividenden ist eine Verpflichtung», sagte Verwaltungsratspräsident Michel Liès im Juli. Er bekräftigte damals die Ambition, jährlich rund 75% des Gewinns auszuschütten. Die Chubb-Gruppe mag den Aktionären hingegen lediglich 30% des Jahresüberschusses gönnen, was rund 2% Rendite abwirft.