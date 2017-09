UniCredit schlägt Reformen vor

(Reuters) Der seit gut einem Jahr amtierende Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier lässt seinen Ankündigungen Taten folgen und reformiert die Bank. Vorzugsaktien werden mit Stammaktien zusammengelegt, die Begrenzung der Stimmrechte abgeschafft und das Verfahren für die Nominierung von Verwaltungsräten geändert, wie das Institut mitteilte. Damit passe sich das italienische Geldhaus den internationalen Gepflogenheiten an.

Beim zwangsweisen Tausch der Vorzugsaktien sollen die Besitzer je Anteilsschein 3,82 Stammaktien sowie 27,25 € in bar erhalten. Gemessen am Schlusskurs vom Donnerstag entspricht dies rund 95 € je Papier. Der Kurs der Vorzugsaktien schoss daraufhin am Freitag um knapp 37 % auf 92,95 € in die Höhe. Sie waren damit so teuer wie zuletzt vor mehr als fünf Jahren. Die Stammaktien legten 1,1% auf 18,02 € zu.

Zugleich will Mustier, der Insidern zufolge ein Auge auf die Commerzbank (CBK 11.27 0.54%) geworfen hat, die Begrenzung der Stimmrechte auf maximal 5% aufheben. Bislang können Aktionäre, die einen höheren Anteil haben, ihre Stimmrechte nicht voll ausüben. Setzt sich Mustier durch, könnte die Bank für grosse Investoren attraktiver werden und der Einfluss von Grossaktionären steigen. Mit der Abschaffung der Stimmrechts-Obergrenze dürfen Stammaktionäre nun ihre Aktien an Unicredit verkaufen.

Zudem soll der Verwaltungsrat künftig seine eigenen Kandidaten für einen Sitz in dem Gremium vorschlagen können. Über die geplanten Änderungen soll eine ausserordentliche Hauptversammlung am 4. Dezember abstimmen.

Unicredit kündigte auch an, einen Rückzug von der polnischen Börse zu prüfen. Mit den Aufsichtsbehörden würden entsprechende Gespräche geführt, nachdem das Institut im vergangenen Jahr seinen Anteil an der polnischen Bank Pekao verkauft hatte.