Unnützer Verfassungsartikel

Es begann mit der vom Schweizer Bauernverband (SBV) lancierten Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit». Sie wurde im Sommer 2014, nach nur dreimonatiger Unterschriftensammlung, eingereicht und verlangte die Förderung einer vielfältigen und nachhaltigen einheimischen Landwirtschaft.

Was auf den ersten Blick moderat aussieht, war knallharte Interessenpolitik: Der SBV schickte sich an, die zaghaften Schritte hin zu einer offeneren Landwirtschaftspolitik rückgängig zu machen. Die Initiative wäre einem Freipass zu mehr Subventionen und zu mehr Protektion gegen aussen gleichgekommen. Der Bauernverband wollte seine Position auf Kosten der Wirtschaft und der Konsumenten weiter ausbauen.

Der Nationalrat stimmte dem Volksbegehren zunächst zu. Dem Ständerat hingegen war die Sache nicht geheuer. Er erarbeitete einen Gegenvorschlag zur Initiative – mit dem Ziel, die Urheber zum Rückzug zu bewegen. Der Bundesrat und darauf auch der Nationalrat unterstützten den Gegenvorschlag. Das bewog den SBV, die Initiative zurückzuziehen.

Dieser Gegenvorschlag, über den am 24. September abgestimmt wird, kommt moderater daher als die Initiative. Er folgt dem Konzept «vom Feld auf den Teller», will also die ganze Nahrungskette abdecken. Die Rede ist etwa von der «Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion», von «standortangepasster Lebensmittelproduktion», von einer «auf den Markt ausgerichteten Landwirtschaft» und Ähnlichem mehr.

Immerhin: Er verzichtet auf die Förderung einheimischer Produktion, wohl im Wissen darum, dass sich die Schweiz nie voll selbst versorgen kann. Der Selbstversorgungsgrad liegt auf rund 60% – und dürfte kaum weiter erhöht werden können. Der Gegenvorschlag liefert keine Grundlage für neue Subventionen oder protektionistische Massnahmen.

Nur: Im neuen Verfassungsartikel steht nichts Neues. Der Bundesrat selbst hält denn auch fest, dass der Artikel die aktuelle Stossrichtung der Agrarpolitik unterstützt. Bei einer Annahme würde sich nichts verändern, es wären keine neuen Gesetze oder auch nur Anpassungen notwendig. Dasselbe gilt bei einem Nein – es bleibt so oder so alles beim Alten. Das heisst auch, dass die Ernährungssicherheit schon heute gewährleistet ist. Dieser Artikel ist damit ganz einfach überflüssig und gehört nicht in die Bundesverfassung.

Wenn schon ein Gegenvorschlag, dann hätte die Chance genutzt werden sollen, um der Agrarpolitik eine neue Richtung zu geben. Kein anderes Land der OECD schützt seine Landwirtschaft so intensiv wie die Schweiz. Der Konsument bezahlt dies via im internationalen Vergleich überhöhte Nahrungsmittelpreise. Aus liberaler Sicht hätte die Landwirtschaftspolitik auf den Markt sowie auf den Freihandel verpflichtet werden müssen. Diesen Mut brachten weder Parlament noch Bundesrat auf, beide unterstützen den Gegenvorschlag. Und klar: Damit hätten sie den Unmut des mächtigen Bauernverbands provoziert.