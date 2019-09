Unruhe im Ölmarkt

Die Drohnenattacke auf die saudischen Erdölverarbeitungsanlagen in Abkaik und Khurais hat 5,7 Mio. Fass pro Tag oder die Hälfte des gesamten saudischen Produktionsvolumens auf einen Schlag aus dem Markt genommen. Saudi-Arabien ist der grösste Erdölexporteur. Deshalb war die Marktreaktion gewaltig. Am Montag früh stieg der Preis für Erdöl der Sorte Brent (Brent 64.81 -6.15%) 20%, der grösste Sprung je. Die Lage wurde etwa mit derjenigen zur Zeit des Einmarschs Iraks in Kuwait 1990 verglichen. Die Lage wurde zunächst etwa mit derjenigen zur Zeit des Einmarschs Iraks in Kuwait 1990 verglichen. Unterdessen haben die Preise wieder nachgegeben.

Zur Autorin Cornelia Meyer ist britisch-schweizerische Ökonomin mit eigener Beratungsfirma.

Etwas Perspektive ist hier angebracht. Es gibt kurzfristige Auswirkungen dieser Ereignisse und längerfristige. Kurzfristig hängt sehr viel davon ab, ob es zu Versorgungsengpässen kommt. Das dürfte sich vermeiden lassen. Sowohl die USA wie auch die Internationale Energieagentur verfügen über strategische Reserven. US-Präsident Donald Trump hat seine Bereitschaft angekündigt, Amerikas strategische Reserven anzuzapfen, falls es sich als notwendig erweisen sollte. Saudi Aramco, die staatliche Ölgesellschaft, hat weltweit Reserven von 30 bis 45 Tagen ihrer Produktion eingelagert.

Deshalb wird es wichtig sein, wie schnell Aramco Abkaik, die grösste Verarbeitungsanlage der Welt, wieder instand setzen kann. Die Anlage ist nicht quasi ein Lichtschalter, der sich einfach aus- und einschalten lässt. Es braucht Zeit, sie hochzufahren.

Mittelfristig stellt sich die Frage, wie hoch die geopolitische Risikoprämie sein sollte. Der Golf-Kooperationsrat, dessen wichtigstes Mitglied Saudi-Arabien ist, stellte bisher eine Insel der Stabilität in einer von Konflikt und Krieg geprägten Region dar. Der Anschlag hat nun vielen Analysten und Händlern vor Augen geführt, dass die Nähe der arabischen Ölquellen zu den Krisenherden des Nahen Ostens in den vergangenen Jahren zu stark vernachlässigt wurde.

Sehr viel wird davon abhängen, wie das saudische Verteidigungsministerium reagieren wird. Das Land ist der Welt drittgrösster Importeur von Rüstungsgütern. Ein Konzept für die Abwehr solcher Drohnen wäre zur Beruhigung der Lage von Vorteil. Der Anschlag wird sich wegen des Themas Risikoprämie sicherlich auf die Bewertung von Saudi Aramco, die IPO-Pläne hegt, auswirken. Das könnte auch den Zeitpunkt der Publikumsöffnung hinauszögern.

Noch bis Freitag bereitete eher die Überversorgung der Ölmärkte Bedenken: Handelskriege und zur Schwäche neigende Weltwirtschaft belasten die Nachfrage, dem steht die Erwartung gegenüber, dass die Nicht-Opec-Staaten die Förderung erhöhen werden – die von Opec- und Nicht-Opec-Staaten vereinbarte Drosselung der Produktion von 1,2 Mrd. Fass pro Tag schien unzureichend.

Die weitere Entwicklung hängt nun stark von der Reaktion der technisch hoch kompetenten Aramco und der saudischen Regierung ab. Je schneller die Produktion wieder hochgefahren werden kann, desto besser.