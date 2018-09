Unselige Gegenvorschläge

Die Unsitte der direkten oder indirekten Gegenvorschläge zu Volksinitiativen lässt sich offenbar nicht ausrotten. Die zuständigen Kommissionen des Ständerats und des Nationalrats sprechen sich beide für einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie» aus. Die federführend von der Gewerkschaft Travail Suisse lancierte Initiative verlangt einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von vier Wochen.

Obwohl der Bundesrat die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfiehlt, hat die Sozialkommission des Ständerats eine parlamentarische Initiative für einen indirekten Gegenvorschlag lanciert. Sie verlangt einen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen. Nun hat auch die Bildungskommission des Nationalrats den Vorstoss gutgeheissen – die ständerätliche Kommission wird eine konkrete Vorlage ausarbeiten.

Wie so oft kommt der indirekte Gegenvorschlag dem ursprünglichen Anliegen auf halbem Weg entgegen – und ist damit weder Fisch noch Vogel. Der Kernpunkt der Initiative, nämlich eine für alle und unabhängig von den konkreten Gegebenheiten gültige, starre Regelung wird auch im Gegenvorschlag übernommen. Damit können die Initianten so oder so einen Erfolg verbuchen, auch wenn ihr Anliegen in der Sache falsch ist.

Ein Vaterschaftsurlaub ist grundsätzlich Sache der Sozialpartner, zumal ein ausgedehnter Mutterschaftsurlaub existiert. Die Unternehmen sollen einen allfälligen Vaterschaftsurlaub nach Massgabe ihrer organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten gewähren können.

Der Bundesrat begründet seine ablehnende Haltung zur Initiative unter anderem mit den Kosten. Sie werden für die Initiative auf rund 420 Mio. Fr. veranschlagt, der Gegenvorschlag dürfte rund die Hälfte kosten. Zu finanzieren wäre das Ganze über die Erwerbsersatzordnung, also über Lohnbeiträge.

Es ist erstaunlich, dass die Gewerkschaften dies vorschlagen, denn letztlich trägt damit der Arbeitnehmer die Kosten, die Löhne werden entsprechend geschmälert. Gleichzeitig aber steigen die Lohnkosten für die Unternehmen, das heisst, ihre Wettbewerbsfähigkeit wird eingeschränkt. Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Lohnbeiträge schon für die berufliche Vorsorge steigen werden und, wenn es nach dem Willen des Parlaments geht, auch für die AHV: Die Lohnabzüge kumulieren sich.

Die Initianten haben schon signalisiert, dass sie mit dem Gegenvorschlag nicht zufrieden sind, sie sind nicht bereit, die Initiative zurückzuziehen. Damit dürfte eintreffen, was schon so oft der Fall gewesen ist: Der laue Support für den Gegenvorschlag dürfte in der Endabrechnung eher der Initiative helfen.

Auch der indirekte Gegenvorschlag atmet den Geist der Initiative: Der Staat soll für die Familie sorgen und dem Individuum die Verantwortung abnehmen. Das ist eine fatale, äusserst unliberale Fehlentwicklung. Es muss zu denken geben, dass dies vielen Parlamentariern offenbar keine Gewissensbisse bereitet.