 «Unsere Piloten fühlen sich in der C-Series sehr wohl»

Auch betreffend London-City gibt es News. Der Airport bietet jetzt schon Lounge Chairs und ein leistungsstarkes Wi-Fi und ist eigentlich von Grund auf für Geschäftsreisende konzipiert. Die seit 2005 bestehende Anbindung an den Docklands Light Railway, der im Zehnminutentakt in die Innenstadt fährt (zur Station Canary Wharf sind es 20 Minuten, zur Station Bank 30 Minuten) ist ebenfalls ein Vorteil des Flughafens, wobei für Premiumkunden durchaus Alternativen vorhanden sind – am Flughafen kann man auch auf die Dienste zahlreicher Taxi- und Limousinenservices zurückgreifen, welche vorreserviert werden können.

Doch der Airport wird künftig noch attraktiver. Für 400 Millionen Pfund wird dieser bis 2025 ausgebaut. Die privat finanzierte Investition schliesst unter anderem Pläne für sieben neue Flugzeugstandflächen und ein paralleles Rollfeld ein, um die Kapazität der Landebahn zu maximieren. Doch es wird nicht nur die Kapazität vergrössert: Es ist ein Terminalausbau geplant, der neue Standards setzen soll. SWISS ist mit ihren modernen C-Series-Flugzeugen also bestens gerüstet, um künftigen Geschäftsreisenden schon in der Luft die Anreise zum Termin in der Londoner-City angenehm und zuverlässig zu gestalten.

Und so wird der Londoner Airport künftig aussehen: