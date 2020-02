Unseriöse OECD

Die OECD war einst ein liberaler Think Tank der Industrieländer. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten jedoch hat sie sich zu einer staatsgläubig-interventionistischen Organisation gewandelt, die von Marktwirtschaft und Wettbewerb nicht mehr allzu viel hält.

Das gilt zumindest im Steuerbereich: Da hat sie die Zeichen auf Vereinheitlichung und gegen Wettbewerb gesetzt. Gerade der Steuerbereich aber ist eines der Hauptbetätigungsfelder der OECD. Das jüngste laufende Projekt ist dasjenige für eine neue internationale Ordnung der Unternehmensbesteuerung. Ursprünglich sollte es darum gehen, die Unternehmen der digitalen Wirtschaft besser zu erfassen. Inzwischen hat es den OECD-Interventionisten jedoch gedämmert, dass das so wohl nicht funktioniert. Jetzt sollen kurzerhand fast alle Unternehmen einer bestimmten Grösse erfasst werden.

In Tat und Wahrheit geht es weniger um «faire» Steuerregeln als vielmehr darum, ein Maximum an Steuergeldern in die maroden Kassen grosser Länder umzuleiten, auf Kosten kleinerer und effizienterer Staaten – wie etwa der Schweiz, die massiv zu leiden hätte. Das Kartell der Hochsteuerländer kennt kein Pardon.

Die geplante Steuerreform ruht auf zwei Säulen: Die erste befasst sich mit der teilweisen Besteuerung der Gewinne in den Marktstaaten und nicht mehr in den Sitzstaaten. Die zweite Säule will einen Mindeststeuersatz fixieren, an den sich alle Länder zu halten hätten. Der internationale Steuerwettbewerb würde damit der Vergangenheit angehören.

An der geplanten Steuerordnung arbeiten nicht weniger als 137 Länder. Sie sind noch meilenweit von einer Einigung entfernt, es existieren noch keinerlei Detailbestimmungen. Das hindert die OECD nun aber nicht daran, eine Studie über die möglichen Auswirkungen der neuen Ordnung zu veröffentlichen.

Sie kommt, wenig erstaunlich, zu positiven Schlüssen: Es werden jährliche Zusatzerträge für den Fiskus von 100 Mrd. $ in Aussicht gestellt, entsprechend rund 4% der weltweiten Körperschaftssteuereinnahmen. Nur: Die Studie trifft völlig arbiträre Annahmen, sie ist nicht mehr als Kaffeesatzlesen. Ein Thema wird gar nicht erwähnt: Neben der höheren Steuerbelastung sähen sich die Unternehmen mit einem riesigen administrativen Zusatzaufwand konfrontiert.

Der Zweck der Übung ist klar – die OECD will Stimmung machen für ihr Projekt. Dabei ist ihr offenbar jedes Mittel recht, auch dasjenige einer völlig unseriösen und keinerlei wissenschaftlichen Kriterien genügenden Studie.

Dahinter dürfte die Angst stehen, das eigene ambitiöse Ziel, die Steuerordnung bis Ende dieses Jahres in einem Schlussbericht festzulegen, zu verfehlen. Angesichts der enormen Schwierigkeiten, eine derartige Ordnung zu schaffen und der damit verbundenen, insgesamt wohl belastenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, ist zu hoffen, dass die Angst der OECD berechtigt ist. Ein Scheitern des Projekts wäre zu begrüssen, die Welt wartet nicht auf eine neue, interventionistische Steuerordnung.