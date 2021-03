Unsicherheit am Ölmarkt

Am Ölmarkt hat in den vergangenen Tagen ein Stimmungswandel stattgefunden», schreibt Rohstoffspezialist Walter Schneider von LaSalle Brokerage in Zürich im FuW-Marktbericht vom Mittwoch. Von November bis Anfang März stieg der Preis der europäischen Ölsorte Brent von 38 $ auf 71 $ pro Fass. Jetzt ist gemäss Schneider «Ernüchterung eingekehrt». Die Lockdowns in Europa brächten Zweifel an einer schnellen Konjunkturerholung mit steigendem Ölbedarf. Am Freitag notierte Brent bei knapp 64 $.

Damit bleibt das Höchst von 2014 ausser Reichweite. Damals stürzte der Preis wegen einem Überangebot ab: Mit dem US-Schieferölboom stieg die Produktion, und wegen einer Konjunkturschwäche sank die Nachfrage. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an