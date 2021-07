Unter dem lateinamerikanischen Vulkan

Vielleicht nirgends sonst ist die Abkoppelung zwischen ruhigen Märkten und bestehenden sozialen Spannungen derart akut wie in Lateinamerika. Die Frage ist, wie lange sich diese Dissonanz fortsetzen kann. Im Moment scheinen sich die Wirtschaftsdaten der Region zu verbessern, und die Schuldenmärkte bleiben merkwürdig gelassen. Doch auf den Strassen macht sich Wut breit, besonders in Kolumbien. Und da der Prozentsatz neuer täglicher Covid-19-Fälle in Lateinamerika schon jetzt viermal höher ist als im Mittel der Schwellenmärkte, obwohl die dritte Welle der Pandemie derzeit erst einsetzt, droht den 650 Mio. Menschen der Region eine humanitäre Katastrophe.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist Professor für Volkswirtschaft und Public Policy an der Universität Harvard.

Mit steigender politischer Unsicherheit sind die Anlageinvestitionen in der schon jetzt unter niedrigem Produktivitätswachstum leidenden Region ins Stocken geraten. Noch schlimmer ist, dass eine ganze Generation von Lateinamerikas Kindern fast eineinhalb Schuljahre verloren hat.

Für Kuba, Russland und China, die mit Venezuela bereits über einen Brückenkopf verfügen, stellt die Pandemie eine Gelegenheit zur weiteren Penetration Lateinamerikas dar. Die Märkte scheinen erleichtert, dass der Gewinner der Präsidentschaftswahl in Peru, der Marxist Pedro Castillo, zumindest ein paar dem Mainstream zuzurechnende Wirtschaftsberater zu haben scheint, doch bleibt abzuwarten, wie viel Einfluss sie haben werden.

Rohstoffpreise helfen

Darüber hinaus sind die lateinamerikanischen Wirtschaftsdaten des bisherigen Jahres nur in dem Sinne gut, dass sie nicht so schrecklich sind wie 2020, als die Wirtschaftsleistung um 7% zurückging. Im April prognostizierte der Internationale Währungsfonds, dass das BIP der Region 2021 um 4,6% steigen würde; aktuellere Schätzungen liegen näher bei 6%. Pro Kopf werden die meisten lateinamerikanischen Länder frühestens 2022 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen.

Besorgniserregend ist, dass ein grosser Teil des realen Wachstums der Region 2021 auf steigenden Rohstoffpreisen beruht, die durch die Wirtschaftserholung anderswo bedingt sind, und nicht aus Produktivitätssteigerungen, die die Einkommen über den gesamten Rohstoffzyklus hinweg aufrechterhalten. Und was die Sache noch verschlimmert: Die einkommensschwachen Haushalte wurden von der Pandemie und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Abschwung besonders hart getroffen.

Um die politischen Herausforderungen zu verstehen, vor denen Lateinamerika steht, braucht man nur seine beiden grössten Volkswirtschaften zu betrachten: Brasilien und Mexiko. Auf diese beiden zusammen entfällt mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung der Region. Oberflächlich betrachtet werden sie von völlig unterschiedlichen Politikern regiert: Brasilien von seinem rechtsstehenden Präsidenten Jair Bolsonaro, und Mexiko von seinem linksstehenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Doch ähneln sich diese beiden Männer auf wichtige Weise.

Während López Obradors politische Instinkte ihre Wurzeln im radikalen Weltbild der Siebzigerjahre haben und Bolsonaro nostalgische Gefühle für Brasiliens Ära der Militärherrschaft zu hegen scheint, sind beide erratische Autokraten. Zudem bleiben beide trotz ihrer katastrophalen Handhabung der Pandemie und einer Vielzahl anderer unvernünftiger wirtschaftlicher Entscheidungen einigermassen populär. López Obrador hat schon bald nach seiner Amtsübernahme Ende 2018 das dringend erforderliche neue Flughafenprojekt in Mexiko-Stadt gekippt. Während er im Wahlkampf ein starkes Wirtschaftswachstum versprochen hatte, war Mexikos BIP bereits vor der Pandemie am Schrumpfen.

Bolsonaro seinerseits macht weiterhin erfolgreich die oppositionelle linke Arbeiterpartei (PT), die das Land bis 2016 regiert hatte, für Brasiliens Probleme verantwortlich. Mehrere führende PT-Politiker, darunter Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, wurden wegen Korruption zu Gefängnisstrafen verurteilt. Trotzdem ist es möglich, dass Brasilien in ein paar Jahren wieder einen linken Präsidenten haben könnte – womöglich Lula, dessen Verurteilung im März aufgehoben wurde –, während Mexiko wieder in die Hände eines Zentristen fallen könnte.

Warum sind die Anleihenmärkte angesichts dieser Unsicherheit nicht beunruhigt? Zum Teil liegt das daran, dass beide Länder, was ihr Schuldenmanagement angeht, relativ konservativ geblieben sind. Zwar stimmt es, dass Brasiliens Staatsverschuldung in diesem Jahr gemäss Prognosen knapp 100% des BIP erreichen soll. Doch lautet sie fast komplett auf die Landeswährung, und 90% der Gesamtsumme werden von der brasilianischen Bevölkerung gehalten. Selbst die Aufnahme von Auslandskrediten durch die Unternehmen hält sich in Grenzen; die externen Schulden des Landes belaufen sich auf lediglich rund 40% des BIP.

Mexikos Staatsverschuldung ist geringer als die Brasiliens und beträgt rund 60% des BIP. Bei aller sonstigen Radikalität hat sich López Obrador bisher, ähnlich wie früher Lula in Brasilien, als finanzpolitisch konservativ erwiesen. Die Lehre, dass Schuldenkrisen eine populistische Revolution aus der Bahn werfen können, wurde verinnerlicht.

Haushaltseinnahmen steigern

Es stimmt, dass die Regierungen der Region eine robuste makroökonomische Antwort auf die Pandemie gefunden haben. Doch haben sie weniger Spielraum als die USA, ihre Defizitfinanzierung fortzusetzen. Um die Ausgaben zu erhöhen und die Ungleichheit zu bekämpfen, müssen die lateinamerikanischen Länder einen Weg finden, um ihre Haushaltseinnahmen zu steigern. Ironischerweise begannen die Proteste in Kolumbien nicht als Reaktion auf Einschnitte bei den Sozialleistungen, sondern weil die Regierung versuchte, die von der Mittelschicht gezahlten Steuern anzuheben, um die ärmsten Bürger des Landes stärker zu unterstützen.

In den letzten Jahrzehnten haben sich die USA nicht darauf eingelassen, sich vertieft für die Lösung der Probleme Lateinamerikas zu engagieren, doch das wird sich womöglich ändern. Zunächst einmal braucht die Region umfassende Unterstützung durch Impfstoffe. Amerika kann ausserdem helfen, indem es den Handel stärkt – insbesondere, indem es etwas gegen die pandemiebedingten Engpässe tut und die fortbestehenden protektionistischen Massnahmen der Trump-Ära aufhebt.

Der grösste Teil Lateinamerikas ist von den schrecklichen Umständen in Venezuela, wo die Wirtschaftsleistung seit 2013 um unglaubliche 75% gesunken ist, noch immer weit entfernt. Doch angesichts der anhaltenden humanitären Katastrophe dort und des Schreckgespenstes politischer Instabilität anderswo sollten die Anleger eine nachhaltige Wirtschaftserholung nicht als Selbstverständlichkeit ansehen.

